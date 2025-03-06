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桃園市12區農會三巨頭選舉　當選名單出爐

▲桃園市12區農會三巨頭選舉

▲新屋區農會完成改選。(圖／農業局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市12區農會三巨頭選舉，6日再度完成平鎮、新屋、觀音3個區農會改選。市府農業局局長陳冠義表示，12區農會三巨頭選舉，4日起展開，為期3天，今日是最後一梯次，依選舉期程桃園市農會將於3月17日召開會員代表大會，選舉理、監事，3月25日則由理、監事選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事。

▲桃園市12區農會三巨頭選舉

▲觀音區農會完成改選。(圖／農業局提供)

桃園市12區農會三巨頭改選，當選名單，分別如下：
◎蘆竹區農會：理事長黃教陽、常務監事洪丁貴、總幹事陳春郎。
◎大溪區農會：理事長張世明、常務監事黃睿斌、總幹事曾繁春。
◎復興區農會：理事長曾鴻姿、常務監事林玉龍、總幹事高理忠。
◎楊梅區農會：理事長鄭美英、常務監事傅鑫財、總幹事周吉福。
◎桃園區農會：理事長李承諺、常務監事陳慧娟，總幹事則不續聘。
◎八德區農會：理事長邱顯國、常務監事呂理樹、總幹事吳家暉。
◎大園區農會：理事長謝岳龍、常務監事游智健、總幹事呂理標。
◎龜山區農會：理事長劉朝全、常務監事曾素月、總幹事許育源。
◎龍潭區農會：理事長謝明宏、常務監事黃璟舞、總幹事湯明吉。
◎平鎮區農會：理事長薛能霖、常務監事陳繡春、總幹事葉思瑋。
◎新屋區農會：理事長葉時詮、常務監事徐代發、總幹事盧永才。
◎觀音區農會：理事長郭來結、常務監事徐桂本、總幹事江謝滺。

另外，桃園和中壢2個區漁會，則於3月22日由會員選出漁民小組組長及會員代表，後續進行理、監事、理事長及常務監事等選舉，並聘任漁會總幹事。

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