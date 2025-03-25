陸配「亞亞」抗告失敗！北高行駁回理由曝　3點說明聲請不應准許

▲陸配亞亞提抗告遭駁回。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

中配網紅「亞亞在台灣」劉振亞日前因在台發表武統言論，被處分25日前離境。她本人對此不服，聲請停止執行後遭台北高等行政法院裁定駁回，劉女的黃姓丈夫另外向台北高等行政法院提告，尋求行政救濟，結果今（25）日準備搭機離境時遭北高行駁回，而駁回理由也曝光。

北高行認為，停止執行必須具備「執行將發生難於回復之損害」、「有急迫情事」積極要件，及「對公益無重大影響」之消極要件。經衡量當事人私益與公益後，若具備「對公益有重大影響」之消極要件，仍不許裁定停止執行。

另外，劉振亞於抖音上傳的影片，遭檢舉後，內容經綜合判斷認有「台灣永遠是中國的台灣……」、「兩岸終將統一，也必然統一」、「也許明天早上醒來，寶島上已經插滿了五星紅旗」、「台灣是中國的一部分，台灣就是中國的領土……大陸武力統一台灣，已經不需要其他的理由了呀……祖國必須統一，也必然統一」等語，造成目前社會爭議四起，紛擾難平並升高各種對立氛圍，對公益有重大影響，經權衡聲請人利益，以及不停止執行於公益之影響，本件當以公益為優先保護對象。

至於劉振亞主張針對政治言論內容進行審查，合法性顯有疑義，且有逾越兩岸條例授權，核係本案訴訟所應審究之事項，猶待受訴法院審酌相關證據綜合判斷，核非合法性顯有疑義，並非本件停止執行事件所應予審認。綜上，本件聲請人聲請停止執行，核與停止執行之要件不符，其聲請不應准許，應予駁回。