關懷據點成果展「歌廳秀」　台東千位長輩齊聚同樂

▲台東關懷據點成果展「歌廳秀」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動社區照顧關懷據點的服務量能並發展長者福利，台東縣政府24日在台東縣立體育館舉辦「114年社區照顧關懷據點年度成果展示活動」。今年活動以長輩們熟悉的「歌廳秀」為主題，邀請藝人謝金晶與楊哲帶來精彩演出，吸引近1,500名民眾參與，現場也表揚關山鎮新埔據點等20個榮獲「優等獎」及「特色獎」的社區據點。

台東縣長饒慶鈴表示，目前全縣共有100個社區照顧關懷據點，透過這場活動展現各據點的多元創新與活力。縣府將持續推動貼近長者需求的福利政策，打造更友善的樂齡生活環境，讓長者擁有健康、自信、充滿活力的晚年。

為預防與延緩長者失能，縣府近三年與台東大學體適能團隊合作，在關懷據點與文健站推動體適能課程，不僅提升站點人員的專業能力，去年更擴大至站點志工與長輩，開辦「北歐式健走」、「樂齡拳擊指導員」等證照培訓課程，共有64人累積取得107張證照，進一步培育高齡種子師資，提升長者的自信與健康。此外，縣府也與花蓮縣牛犁社區交流協會合作，推動拼布畫懷舊創新活動、靈性照顧、生死學教育等課程，鼓勵長者分享生命故事，深化與家人的情感連結。

饒慶鈴強調，縣府積極落實長者照顧政策，涵蓋社區關懷據點服務、敬老眼鏡配鏡、免費健康檢查、敬老乘車優待、長青學苑課程及獨居長者關懷等措施，全方位提升長者的生活品質。她期盼透過這場結合創意與溫暖回憶的活動，引起社會各界對高齡議題的關注，共同營造台東溫暖友善的銀髮家園，未來也將持續完善相關服務，讓長者擁有更健康、幸福的生活。

本次活動設置「靜態成果展區」、「動態展演區」及「互動體驗區」三大區域。靜態展區展示長者的巧手創作，包括以回收物再利用製作的生活用品、健康器材，以及融合在地特色的工藝品，展現環保與創意並重的理念。動態展演區則由各據點的「據點表演家」與「據點演奏家」接力演出，長者們盡情展現才藝與活力，讓現場觀眾驚艷不已。

社區照顧關懷據點獲獎名單

優等獎：

關山鎮新埔據點、豐泉據點、臺東市民權據點、新生據點、四維據點、建農據點、大南據點、卑南鄉鹿據點、明峰據點、大武鄉大武據點。

據點特色獎：

成功鎮聖心據點、達仁鄉森永據點、達仁鄉土坂據點、池上鄉大坡據點、臺東市南王據點、長濱鄉田組據點、卑南鄉賓朗據點、關山鎮中福據點、臺東市永樂據點、東河鄉泰源據點。

臺東縣政府將持續投入資源，強化社區照顧關懷據點的服務內容，推動高齡友善環境，讓長者在熟悉的社區中擁有安心、快樂的晚年生活。