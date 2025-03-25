花蓮推「揪團來省電」！作夥省電贏獎金　最高3萬還抽百項好禮

▲▼花蓮縣政府透過揪團宣導方式實踐節能減碳之目標。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於即日起至5月14日辦理「揪團來省電」競賽活動，邀請民眾相約親朋好友、社區鄰里一同參與響應，鼓勵透過揪團宣導方式實踐節能減碳之目標，促進淨零排放的節能生活與提高社會對節能議題的關注度。





「揪團來省電」競賽自114年3月14日起至5月14日止，活動競賽分為「揪團者」與「被揪團者」分別進行，民眾報名「揪團者」身分後可獲得一組揪團代碼，以此代碼向親友進行節電宣導推廣並完成上傳家中電費單據（用電地址須為花蓮縣內）登錄，每揪一戶獲得一分，揪團人數越多累積積分越高，且揪團者若具有環境教育、節電志工、村里鄰長代表等身分可獲加分資格（另加20分），揪團者最高可獲得1-3萬元不等之獎金；民眾完成電費單據登錄即為「被揪團者」身分，凡填寫之資料經節電辦公室審核無誤後，可獲得參加獎抽獎資格，高達600份電子禮券好禮等你來抽！完成登錄之電費單據將由節電辦公室調閱今年度最新一期與去年度同期之用電度數比較，換算節電率，省電最多者可獲得3,500元至1萬元獎金。

▲▼揪團與被揪者都有獎金。



花蓮縣長徐榛蔚表示，節能減碳不僅能降低家庭支出，更是永續發展的重要關鍵，透過「揪團來省電」競賽活動，希望讓節電變成全民運動，民眾在競賽過程中具備節電意識、養成良好用電習慣，共同攜手打造低碳永續幸福城。



觀光處長余明勲進一步說明，歷年來本縣推動許多節能措施，像是協助弱勢家庭汰換老舊家電、推動旅宿業冷氣濾網清洗補助專案、協助列管夜市及公有零售市場汰換老舊燈具等。這場競賽不僅是一次有趣的挑戰，更是守護環境與實現淨零排放的行動，花蓮縣政府鼓勵民眾踴躍參與，透過簡單的行動獲得豐厚獎勵。





現在就揪團響應，花蓮的永續未來就缺你一份力！活動相關詳情可撥打03-8246671分機7077或官方line搜尋「@hsave2」將有專人為您服務。

報名連結：https://reurl.cc/2K0o9m。

