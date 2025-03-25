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中配摩沙淺淺嗆亞亞「該滾就滾」　喊話移民署要硬起來

摩沙淺淺氣到飆粗口，直呼受夠亞亞這種整天喊打仗，卻又不滾出台灣的中配。（翻攝YT「摩沙淺淺-台灣媳婦」）

▲摩沙淺淺氣到飆粗口，直呼受夠亞亞這種整天喊打仗，卻又不滾出台灣的中配。（圖／翻攝YT「摩沙淺淺-台灣媳婦」）

圖文／鏡週刊

中配亞亞（劉振亞）因鼓吹武統言論，遭我國移民署廢止在台居留許可，最後期限今（25日）截止，若逾期將驅逐出境。不過亞亞沒打算離台，今還跑到內政部外抗議。亞亞的行徑讓同樣身為中配的網紅「摩沙淺淺」看不下去直呼噁心，怒嗆亞亞「違法就是違法，該滾就是滾，很難嗎？」更喊話台灣移民署要強制驅逐出境，絕不能手軟，否則會讓這種「粉紅陸配」變本加厲。 

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看到亞亞堅持不離台還要開記者會新聞，摩沙淺淺驚訝喊說太噁心了，「這已經不是一般的硬拗了」，根本就是公然表演，她透露原本以為亞亞會乖乖打包回她熱愛的「祖國」，但卻選擇硬碰硬挑戰台灣法律，看來亞亞真的認為台灣好欺負。

她分析，亞亞此舉就是演給中國韭菜看，告知自己身為中配可以上移民署受訪、開記者會，這就是台灣的民主。

摩沙淺淺看不下去同為中配的亞亞行徑，要移民署別手軟，對亞亞強制執法。（翻攝YT「摩沙淺淺-台灣媳婦」）

▲摩沙淺淺看不下去同為中配的亞亞行徑，要移民署別手軟，對亞亞強制執法。（圖／翻攝YT「摩沙淺淺-台灣媳婦」）

摩沙淺淺表示，但台灣願意讓她開記者會是因為有言論、人身自由，不代表亞亞可賴著不走，「違法就是違法，該滾就是滾啊，很難嗎？」；她並喊話大家硬起來支持移民署，「台灣是有法制的，不是讓你愛來就來，愛賴著不走就能不走的地方好嗎？」，今亞亞享受了台灣言論自由，結果轉頭就喊武統、要毀滅台灣，當真以為這裡是說一套、做一套地方嗎？

她示警，若不處理這種「粉紅陸配」，以後就會變本加厲，她也分享自己的曾加入的中配群組中，真的很多這種支持武統、叫囂打仗的人，只是沒如同亞亞於抖音叫囂而已。

亞亞與她老公今上午現身內政部外，亞亞還喊「主張和平統一」。

▲亞亞與她老公今上午現身內政部外，亞亞還喊「主張和平統一」。

摩沙淺淺說，這次亞亞是挑戰移民署，下次是否會帶風向搞組織、煽動台灣社會，「還要繼續放縱這種人嗎？」，若不趕快踩剎車。她認為未來會有更多人來試水溫，「台灣移民署一定要強制執法，絕不能手軟，真的氣死了」

「這麼多年我真的受夠她們了，一天到晚叫打仗，X的又不滾」摩沙淺淺無奈說，亞亞這樣讓她們這些愛台灣、用心在台灣生活的中配情何以堪。


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