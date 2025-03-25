「談武統跟主張武統」不同概念　亞亞：立刻可以把影片恢復上架

▲陸配亞亞召開記者會後離場遭抗議。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

劉姓陸配經營抖音帳號「亞亞在台灣」，因發表武統言論遭移民署限期離境，今（25日）為自行離境最後期限。針對影片內容，亞亞強調，她有談到武統，但是基於情勢分析，「談武統跟主張武統，是兩個不同的概念」；至於影片下架一事，亞亞說，移民署有提醒這些言語可能稍微有威脅性，「他們有提醒我，我出於尊重才將影片下架」，強調並非理虧、現在立刻可以把它恢復。

記者問及，亞亞過去的言論包括「中國武力統一台灣不需要其他理由」、跟小孩拍攝影片時指出「希望四川艦成軍的第一攻就是收復台灣」；此外，移民署行政調查時有簽結，是否代表同意有這些言論？為何今天又對這樣的言論有不一樣的說法？

對此，亞亞表示，移民署3月4日約談她，是第一次也是唯一的一次，「首先我要否認的是，絕對沒有說到『四川艦攻打台灣』，你們去看我影片可以看到這句話嗎？可以找到嗎？」

至於簽切結書一事，亞亞則要求移民署公開當天約談的談話影片，指移民署當天要求她，相關影片不要再發表，她允諾、也簽了對方拿出來的切結書，但文件未談及要驅離或如何處分。

記者追問，亞亞認為言論被斷章取義，但目前影片已經下架、媒體無法取得，只能從移民署新聞稿得知，希望亞亞能提供原始影片供大眾參閱。亞亞澄清，當時被約談時與移民署達成協議，移民署有提醒這些言語可能稍微有威脅性，「他們有提醒我，我出於尊重才將影片下架」。

亞亞表示，自己並非「理虧」下架，「我現在立刻可以把它恢復（上架），只要去抖音平台可以看到我全部的影片」。

亞亞也強調，她有談到武統，但她是基於對形勢的分析談到武統，一但發生武統，對台灣帶來多大的傷害，「談武統跟主張武統，是兩個不同的概念」。