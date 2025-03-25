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周四前「高溫飆34度」　周五轉濕冷「全台氣溫跳水」

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▲今天到周四天氣晴朗溫暖，局部高溫上看34度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(25日)到周四天氣晴朗溫暖，周四局部高溫上看34度，周五鋒面通過，東北季風南下，後續還有華南雲雨東移，各地有降雨機會，其中北部可能有短暫陣雨或雷雨，隨後冷空氣南下將帶來一波降溫，天氣濕冷，周末馬祖低溫探10度，北部、東北部剩14度。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天到周四天氣晴朗穩定且溫暖，容易有霧，周五鋒面通過、冷空氣南下，加上華南雲雨影響，將轉變為又濕又冷的天氣型態。

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今天起到周四各地晴到多雲，明後兩天華中有鋒面形成並逐漸南下，周五鋒面通過影響台灣，後續鋒面離開後，華南雲雨接續影響。

伍婉華說明，周五鋒面通過前，今天到周四為暖空氣影響，各地天氣暖洋洋，周四東南部有焚風影響，周五鋒面通過，東北季風南下，各地溫度下降，北部、東北部先降溫，周末中南部、花東溫度也會下降，東北風影響將持續好幾天。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨分布上，伍婉華說，今天到周四晴朗，明後兩天僅東南部、恆春半島有零星降雨，周四中南部山區午後降雨機率高；周五鋒面通過，馬祖、北部、基隆北海岸一早就會轉為短暫陣雨或雷雨天氣，其他各地則漸漸轉為短暫雨，之後華南雲雨接近影響下，中部以北、東半部、南部山區、澎金馬，都會有下雨機率，是否會有較大雨勢則仍要觀察。

溫度方面，伍婉華表示，今天西半部高溫約30到31度，東半部27度到28度，澎金馬為25到26度，溫暖的天氣將持續到周四，鋒面影響前周四溫度更暖，台東、北部、中南部高溫可到33到34度，東北部、東半部高溫約30度，澎金馬25到26度。

周五鋒面南下，東北季風帶來冷空氣，伍婉華指出，金馬、北部、東北部溫度周五開始下降，隨後中南部、花東、澎湖溫度在周五晚上到周六也會隨之下降，其中周五北部和東北部高溫會比周四下降8到9度，高溫僅剩22到23度，周六高溫還會再下降至17到18度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

低溫部分，伍婉華表示，未來東北季風影響期間，馬祖僅有10度，金門、北部、東北部約14度，其他地區約16到18度，沿海空曠地區溫度會更低。

此外，伍婉華提醒，今天到周四各地溫暖、容易有霧，其中今天到周五清晨鋒面來臨前，金馬整天容易有霧；明晚到周五清晨中部以北也容易有低雲或霧影響能見度，這段時間對空氣污染排放也較不利。

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