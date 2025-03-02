82歲阿北深夜走失　屏東警開巡邏車載返家

▲屏東警分局民生派出所警員簡士勛及楊立瑋送鄭姓阿北返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市82歲鄭姓男子深夜在屏東市一家咖啡店前，民眾擔心安全報警，屏東警分局員警獲報處理，無法問出住處及電話，帶回派出所經一番比對，以巡邏車載他平安返家，員警貼心的服務，讓家屬一再道謝。

屏東警分局民生派出所警員簡士勛及楊立瑋日前深夜時段接獲熱心民眾報案，稱屏東市中正路某咖啡店前有一名年長者疑似迷路，遲遲未離開，擔心其安危求助警方。

員警到場後，發現他獨自一人徒步外出，身上未攜帶任何證件或可識別身份的物品。面對警方詢問，他僅能提供自己的姓名及生日，對於住址及家人聯絡方式則無法清楚表達。

為儘速協助他找到家人，警方耐心與其交談，也同時透過警政系統進行交叉比對，在經過一番努力查證後，終於成功確認他的住址及家屬聯絡方式。員警立即撥打電話通知家屬，並以巡邏車護送其平安返家。

家屬表示，因老先生年紀大了，偶爾會忘記回家的路，感謝員警的熱心協助，避免發生危險。

分局長林明波表示，若家中有年長或失智親屬，可在其衣物上縫製聯絡資訊，或配戴識別證、智慧手環等，以利迅速聯繫家人。若民眾發現疑似迷途長者，可撥打110報案，讓警方協助確認身分並聯繫家屬，避免憾事發生。