　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

82歲阿北深夜走失　屏東警開巡邏車載返家

▲屏東警分局民生派出所警員簡士勛及楊立瑋送鄭姓阿北返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局民生派出所警員簡士勛及楊立瑋送鄭姓阿北返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市82歲鄭姓男子深夜在屏東市一家咖啡店前，民眾擔心安全報警，屏東警分局員警獲報處理，無法問出住處及電話，帶回派出所經一番比對，以巡邏車載他平安返家，員警貼心的服務，讓家屬一再道謝。

屏東警分局民生派出所警員簡士勛及楊立瑋日前深夜時段接獲熱心民眾報案，稱屏東市中正路某咖啡店前有一名年長者疑似迷路，遲遲未離開，擔心其安危求助警方。

員警到場後，發現他獨自一人徒步外出，身上未攜帶任何證件或可識別身份的物品。面對警方詢問，他僅能提供自己的姓名及生日，對於住址及家人聯絡方式則無法清楚表達。

為儘速協助他找到家人，警方耐心與其交談，也同時透過警政系統進行交叉比對，在經過一番努力查證後，終於成功確認他的住址及家屬聯絡方式。員警立即撥打電話通知家屬，並以巡邏車護送其平安返家。

家屬表示，因老先生年紀大了，偶爾會忘記回家的路，感謝員警的熱心協助，避免發生危險。

分局長林明波表示，若家中有年長或失智親屬，可在其衣物上縫製聯絡資訊，或配戴識別證、智慧手環等，以利迅速聯繫家人。若民眾發現疑似迷途長者，可撥打110報案，讓警方協助確認身分並聯繫家屬，避免憾事發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 5594 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瞄到同事7位數存款「ATM又見驚人一幕」！她愣：台灣人都這麼
早就與澤倫斯基結孽緣！　川普提「地獄筆電」算舊帳
方大同不只是歌手！　賈靜雯淚悼：陪伴我女兒的好作者
快訊／柯文哲解除禁見！　陳佩琪、柯美蘭「首度會面」
反罷免戰略曝光！藍急推民生法案　對失控不分區最嚴「祭停權」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「大武山下小奧運」六堆運動會登場　內埔警防詐宣導

82歲阿北深夜走失　屏東警開巡邏車載返家

新北美樂地2.0再添成果　板橋民生路Ubike站啟用

新北「萬金杜鵑」驚艷亮相　侯友宜：新品種展現花農匠心

板橋深丘福德宮捐137萬元　侯友宜：公私協力護市民

最高薪10萬！桃園3月7場徵才活動陸續登場　釋出逾7千職缺

智慧農業結合親子樂趣　雲林胡蘿蔔慶典萬人共襄盛舉

虎科大「無人機先進實驗室」說明會　產官學聯手推動產業升級

台東主席盃慢壘賽開幕　警方宣導交通安全與防詐

媽祖水上遶境遊石門水庫祈福3／2登場　200張搭船券免費送

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

好友方大同病逝...　 鄧紫棋演唱會哭了

方大同41歲離世　作品都超經典...〈愛愛愛〉〈三人遊〉〈特別的人〉

【是在戴鼻導管？】丈母娘幫戴項鍊沒喬好　女婿慘遭勾鼻滿臉懷疑人生XD

曳引車紅燈急煞灑廢土！　4車5人打滑慘摔畫面曝

傳澤倫斯基被趕出白宮！　川普怒喊：沒有美國你什麼都沒有

方大同抗病5年離世！享年41歲　最後發文留消瘦身影..8天後去世

「大武山下小奧運」六堆運動會登場　內埔警防詐宣導

82歲阿北深夜走失　屏東警開巡邏車載返家

新北美樂地2.0再添成果　板橋民生路Ubike站啟用

新北「萬金杜鵑」驚艷亮相　侯友宜：新品種展現花農匠心

板橋深丘福德宮捐137萬元　侯友宜：公私協力護市民

最高薪10萬！桃園3月7場徵才活動陸續登場　釋出逾7千職缺

智慧農業結合親子樂趣　雲林胡蘿蔔慶典萬人共襄盛舉

虎科大「無人機先進實驗室」說明會　產官學聯手推動產業升級

台東主席盃慢壘賽開幕　警方宣導交通安全與防詐

媽祖水上遶境遊石門水庫祈福3／2登場　200張搭船券免費送

叫Uber發現司機是型男港星！「開BMW評分極高」…沈震軒認了吐心聲

方大同哪首歌最經典？網淚一片「必聽3首」：根本神作

手殘族必看！iPhone輸錯密碼「太多次」被鎖住　解救方法曝光

彰化首見！水鹿疑覓食誤闖民宅受困　撞破圍籬脫逃

「日本第一星空之鄉」春日必訪！小林市4大賞花地　櫻花隧道美炸

官方特放多賢《那些年》爆哭片段！　首挑戰演技令網驚嘆：演得很好

屏東男駕小貨車撞對向護欄2傷！疑疲勞駕駛　瞬撞第一視角曝

恩比德報銷但膝傷沒惡化？　七六人主帥：時好時壞一直在波動

「大武山下小奧運」六堆運動會登場　內埔警防詐宣導

陸2024年碳強度僅降3.4%　未達官方目標

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

地方熱門新聞

新北美樂地2.0再添成果　板橋民生路Ubike站啟用

新北「萬金杜鵑」驚艷亮相　新品種展現花農匠心

一家人遊日月潭自行車騎到沒電　警暖救

深丘福德宮捐137萬元　侯友宜：公私協力護市民

卓榮泰視察高屏2快　盼加速南部交通建設

最高薪10萬！　桃園7場徵才活動陸續登場

全臺最大魯冰花海　2025桃園魯冰花季登場

撲克競賽「掛羊頭賣狗肉」經營賭場牟利台南將制定自治條例

推廣特有節慶氣氛　台灣文化祭嘉義登場

虎科大聯手產官推動產業升級

南消四大安定分隊辦清明繪本故事消防營

苗圃監工為推廣培育原生樹種幕後功臣

永清高中許弼荏　完全自習考取雙榜首

雲林胡蘿蔔慶典萬人共襄盛舉

更多熱門

相關新聞

陸婦探親迷途　警開車沿街尋找助返回女兒家

陸婦探親迷途　警開車沿街尋找助返回女兒家

台灣人情味濃厚，曾被陸客喻為「最美麗風景」，63歲陸籍婦人日前跨海來台、赴南投市探親，外出閒逛時疑因中興新村景色優美，走著逛著就忘記回家的路，滯留在南新路上迷途無助，所幸善心在地人發現後主動關心通報，並在警方挨家挨戶尋訪協助下，終於順利返回親屬住處。

獨／衝檢察官家自焚亡　男摸友遺孀胸判刑4月

獨／衝檢察官家自焚亡　男摸友遺孀胸判刑4月

婦寒夜拄拐杖出門迷路　南投警送她回家

婦寒夜拄拐杖出門迷路　南投警送她回家

不滿裝潢工程拖延還要尾款　火爆8旬翁打2工人

不滿裝潢工程拖延還要尾款　火爆8旬翁打2工人

神級正妹加好友喊老公　高雄翁暈船被騙3次

神級正妹加好友喊老公　高雄翁暈船被騙3次

關鍵字：

老翁屏東警方暖心服務迷路安全返家

讀者迴響

熱門新聞

不是流感！　醫「喉嚨很痛」快篩：真的猜中

台中妹慶生遭撿屍！起床衣服全消失

冤保母向「鳳梨+勾惡+彫博」求償！結果曝

方大同生前患氣胸頻繁入院　中醫營養師揭他2習慣病情加重

婚禮中大螢幕突放不雅照　新人崩潰怒告

墾丁大街晚間人潮爆滿！整條路滿滿都是頭

他露營驚見超粗鎖鏈蛇　網：來蹭熱度

明後天飆30度！下周二「暴力降溫10度」　濕冷4天降雨熱區曝

金價大跳水　「2原因」引拋售

方大同葬禮今舉行　最後遺言曝光

男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

好友方大同病逝　鄧紫棋演唱會當眾淚崩

104歲阿嬤坐輪椅遭撞飛死亡

5歲童驗出565倍K他命　竟是毒母同房狂吸

高鐵228新招被讚爆！乘客：拜託以後都這樣

更多

最夯影音

更多

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

好友方大同病逝...　 鄧紫棋演唱會哭了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面