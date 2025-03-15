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西醫要求多喝水「中醫卻說濕氣重」！背後差異曝光　中醫師解釋了

▲▼喝水5大好處。（圖／Unsplash）

▲王大元表示，西醫叮嚀多喝水，以及中醫師說體內濕氣重，都沒有說錯。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

被叮嚀多喝水、又被說體內過濕，應該聽誰的？中醫師王大元分享，有些民眾看診時，會被西醫叮嚀「多喝水」，卻又被中醫師告知「身體過濕」，令人無所適從，但其實2者的說法都沒有錯，兩者所指的面向並不相同。

王大元在臉書粉專上分享，每次門診時總會發現，有些女性上班時水喝得少，觸診檢查時，又能檢查出全身水腫，導致有些患者出現疑問，「西醫叫我要多喝水，但中醫說我身體過濕，我該聽誰的？」

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王大元解釋，其實中醫、西醫都沒說錯，差別可能是西醫要求多喝水，是因為血管內的血量太少、血液濃稠度過高，所以需要補充水分。而中醫所說的溼氣重，並非血管內水分過多，而是身體周邊組織回收水分的力量不夠，「也就是陽氣不足，運化功能不好」，導致水分累積在周邊組織，中西醫都沒有說錯。

▲▼5款「排水食物」幫你恢復一身輕盈 。（圖／Unsplash）

▲王大元表示，咖啡、茶品、果汁等飲品，不能夠代替水。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

王大元提到，有些人會以為，喝飲料能夠補充水分，但其實咖啡、茶品、果汁、汽水及酒類都不能代替水，大量飲用的話，反而愈喝愈渴、惡性循環愈喝愈糟。

王大元指出，若一次灌入太多水，只會加快排尿速度，水分立刻流失、沒有足夠的時間送到身體各處。最好的水分補充方式，是以緩慢、少量、多次喝水為主，讓細胞能夠充分吸收，緩慢喝水還能穩定情緒、控制食慾，對自律神經的調節也有幫助。

 
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