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真的這麼玄！把脈一摸就知道是男是女　中醫揭秘：關鍵在「尺脈」

▲▼把脈,中醫,尺脈。（圖／泰昌堂溫州院提供）

▲張煒醫師表示，把脈時可以從「尺脈診斷」判斷是男是女。（圖／泰昌堂溫州院提供）

記者楊智雯／綜合報導

看個中醫搞得很玄，明明什麼都還沒說，中醫師一摸就知道，網友分享自己的驚奇經驗：「看中醫還沒開口，就被問最近是不是睡不好？」還有人笑稱：「醫師一摸就說出你有吃冰，真的太玄了！」這些神乎其技的看診橋段在社群上掀起討論，甚至有人懷孕期間，中醫師竟透過把脈，預測胎兒性別，讓人好奇中醫診斷是巧合還是另有玄機？

泰昌堂溫州院中醫張煒醫師為此解惑，原來箇中奧妙，就在於精準的「尺脈診斷」！懷孕後，母體血液循環發生變化，心輸出量增加，子宮血流供應量上升，可能會影響全身血液動力學，進而在某些部位的脈象上產生變化。傳統中醫認為，尺脈與中醫的腎及生殖系統有關，因此有時懷孕者的尺脈會出現特定的變化，根據典籍上的記載若左手尺脈較有力，可能懷男胎，右手較有力則可能懷女胎（男左女右），但不是絕對，中醫認為生男生女都很好。

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但可別以為中醫診脈只是「神技」或「玄學」，其實這是一門高度依賴專業經驗的技術！中醫師張煒表示，診脈時會運用食指、中指、無名指輕觸患者手腕的寸、關、尺三個脈位，這些部位對應人體不同臟腑機能，透過脈象的深淺、速率、形態、彈性與力度能提供人體內部狀態的線索。例如，若脈搏跳動過快，可能代表體內發炎或發熱，若感覺脈象如「輕刀刮竹」般不順暢，則可能有氣滯血瘀的問題。但脈診僅是診斷的一部分，還需結合「望診、聞診、問診」來綜合判斷，精準地找到疾病的成因，再對證下藥。

有時候，脈象甚至比患者本人更誠實！中醫師張煒分享，曾遇過一名家教老師，當他把脈時，發現胃部的脈象異常，脈搏細碎且凹凸不平，完全不像正常血管應有的順暢形態，讓她印象深刻，一問才知道，患者多年來幾乎三餐都靠麵包果腹，飲食極度不均衡，長期下來導致胃食道逆流、胃潰瘍等病症，張煒表示，中醫診脈是一門建立在長期臨床經驗之上的技術，能提供健康狀態的指引，但並非單一診斷依據。因此，若發現身體有異常症狀，應尋求專業中醫師診療，結合其他診斷方法，以獲得更全面的健康評估。

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關鍵字：

把脈中醫尺脈

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