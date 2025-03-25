注意！陸18種「瘦身咖啡」添加含毒性中樞抑制藥　一喝就會心悸嘔吐

▲甘肅蘭州公安查獲犯罪集團在「瘦身咖啡」裡添加中樞抑制劑。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

甘肅蘭州警方14日破獲一起生產、銷售有毒、有害食品案，警方調查結果顯示，嫌犯將含毒成分的中樞抑制藥「西布曲明」加入咖啡裡，再包裝成標榜可以快速減肥的「瘦身咖啡」，並於大陸各大電商平台銷售。而在消費者購買、服用後出現心悸、嘔吐等不良症狀報案後，才讓這起事件曝光，並提醒消費者要更加警惕。

《央廣網》報導，近日，甘肅蘭州警方偵破一起特大生產、銷售有毒、有害食品案件，揭開了「瘦身咖啡」背後的黑幕。這款號稱「輕鬆減肥」的「網紅」產品含有違禁品西布曲明，嚴重危害消費者健康。蘭州警方通過大數據分析、跨區域協同作戰，打掉一涉及全國28個省市的犯罪團伙，查封22家售假網店，查獲13萬餘袋有毒咖啡，涉案資金高達1500餘萬元（人民幣，下同）。

一名曾購買瘦身咖啡的消費者段先生報案稱，長期服用網購的「瘦身咖啡」後，經常出現心悸、嘔吐等症狀，就診後才發現體內西布曲明嚴重超標，「剛開始服用的時候確實『療效』很好，兩三周能減五六斤（2.5至3公斤），出現症狀以後，測出來體內含有西布曲明，當時就感覺這個東西不合適，我也在網上查了很多，發現這是一個違禁成分。」

案發後，經抽樣檢測發現，犯罪集團18種咖啡產品均含西布曲明成分，經警方串聯比對分析，最終確定共有22家網店涉案，銷售此類「毒咖啡」，蘭州公安局安寧分局治安管理大隊民警封振彬表示，網上的代理人員銷售時，會避開成分，只會宣傳減肥效果非常好，「他們還會偽造虛假的營業執照、生產許可，對消費群體進行麻痹。」

蘭州大學第一醫院臨床營養科主任醫師劉蓉強調，西布曲明是一種中樞抑制藥，對我們的心腦血管，尤其是心血管有很多的副作用，比方說，心律失常、心梗，心血管等不良事件的發生率會比較多，「其實在2010年，它已經禁止銷售了。」