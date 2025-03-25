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陸配「亞亞」堅持不走？　卓榮泰下令：內政部溫柔處理但拿出堅定

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

陸配「亞亞」劉振亞經常拍攝影片宣揚「武統」言論，近日遭內政部移民署撤銷居留許可，並限期出境，今天（25）就是當事人收到處分書10日必須離境的「死線」。對此，行政院長卓榮泰受訪表示，要求內政部溫柔處理下，要拿出堅定態度，「言論自由是有界線的，界線就是國家存續，不能詆毀國家，又要國家保護你」。

台灣國際家庭互助協會25日上午將陪同劉振亞與其家人共同在內政部前舉行記者會，向內政部長劉世芳喊話，希望正視移民署濫權問題，呼籲撤銷行政處分，避免骨肉分離。「亞亞」也已預告，自己沒有錯，並不會離開。

對此，卓榮泰稍早受訪時表示，一切由內政部依照兩岸人民關係條例相關內容來處理，但態度很堅定，要求內部溫柔處理下要拿出堅定態度。他說，要向國人表示的是，對國家國格最重要，保護的是「中華民國台灣」的主權跟國格，法界人士說，言論自由要有界線，言論自由是有界線的，界線就在國家存續，不能詆毀國家，又要國家保護你。

卓榮泰表示，先進民主國家對言論自由保障都有類似判決的說法，當國家安全受到威脅時，民主國家可以合理方式限制自由，這是要保障公共利益，很清楚要告訴國人，在主權、安全底下，任何違反法律一定會用最嚴厲方式來處置，過程務必求得溫柔態度，讓國人知道政府處理沒有妥協空間。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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