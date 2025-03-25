南投縣盃環保防災勇士PK賽　iPad大獎吸3000餘名學生拚電競

▲第四屆南投縣盃環保防災勇士PK賽於慈濟南投聯絡處登場。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

慈濟基金會與南投縣政府共同策畫「環保防災勇士PK賽」日前登場，總共有68校、156班、3129位學童參加學校內競賽。爭取縣賽前十名和參加國際盃全球總決賽的資格；主辦單位更提供IPAD、智慧手錶、運動攝影機等多種獎項激發學習興趣。

本次南投縣盃比賽採最受年輕學生喜愛的電競方式，於3月15日在慈濟南投聯絡處舉辦，參賽的68所學校選手，分成A、B兩組初賽，再由前四十名參加總決賽、錄取前二十名，閉幕典禮由縣長許淑華親臨頒獎，副縣長王瑞德、慈濟基金會副執行長熊士民副分別致詞勉勵，縣府教育處王淑玲處長、環保局林隆儒副局長、消防局朱定民秘書，南投市張嘉哲市長與各國小參賽學校校長都出席。

慈濟基金會表示，環保防災勇士PK賽藉由線上教育、線下體驗、互動學習與生活實踐的過程，傳達環境教育相關的知識、態度等，進而落實具體環保防災行動，藉由答題中吸收豐富的環保防災資訊，用電競遊戲建立孩童正確知識、態度及價值觀，以最生活化的方式，學習氣候變遷對人類生活的影響，啟發對環境保護概念及養成節能減碳的行為，另也鼓勵參賽選手，寫下親身參與環保實作的學習心得，進而落實於生活中友善環境的行為。

許淑華指出，感謝慈濟平時作為縣府的後援，此次與縣府合作辦理活動，讓孩子透過比賽學習維護環境並培養正確價值觀，未來縣府會持續與慈濟合作，希望培育出更多環保及防災的小尖兵。