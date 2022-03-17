南投縣籲民眾落實垃圾分類　規劃2000萬補助家戶購買廚餘機

▲南投縣盃環保防災勇士PK賽登場，40校選手互相較勁（下同）。（圖／慈濟基金會提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣缺乏焚化爐設備、垃圾堆置問題嚴重，縣政府除積極規劃綠能處理中心，也正規劃提供2000萬經費，補助民眾購買廚餘處理機，每一家戶購買一台可補助1萬元，呼籲民眾做好垃圾分類，一起為維護環境努力。

縣府教育處、環保局、消防局與慈濟基金會共同策畫年輕學子喜愛的「環保防災勇士」電競PK賽，2日在慈濟南投聯絡處舉行，共有40所小學、120名學生參賽；縣長林明溱也率縣府一級主管團隊出席開幕活動，為小選手們加油打氣。

林明溱指出，現今環保意識抬頭，尤其海洋垃圾及塑膠袋的汙染都非常嚴重，南投縣已積極規劃綠能處理中心，呼籲每個家庭落實垃圾分類工作、一起保護美好的大自然；縣府目前規劃提撥2000萬的廚餘機購買補助經費，家戶購買一台可補助1萬元，預計6月前開始。

縣府指出，去年9月起與慈濟合作策劃PaGamO環保防災小勇士養成計畫，期間由慈濟志工深入40所國小，透過線上網路打造環保防災遊戲學習平台，以豐富有趣、寓教於樂的方式，激發同學自主學習、提升環境防災素養，在生活中落實具體的環保及防災作為，並為129班共2465位六年級生進行班級賽及校內盃比賽，最終選拔出120名選手進入這次決賽。

慈濟基金會執行長辦公室主任王運敬指出，此次獲得前3名的學校將代表南投縣出征全國賽，而全球氣候變遷及環境議題刻不容緩，疫情中的線上教育更非常重要，慈濟將環境、防災、防疫放進題目裡，讓孩子從小對土地環境有歸屬感，未來希望在縣府支持與學校老師合作下，共同攜手將線上的環境教育及防災教育知識落實到校園、社區及每一個家庭。