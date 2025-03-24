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台東直飛泰國、越南包機熱銷　機位即將額滿

▲台東直飛泰、越包機 機位將額滿。（圖／台東縣政府提供）

▲台東直飛泰、越包機 機位將額滿。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

為提升台東觀光能見度並促進國際旅遊交流，台東縣政府攜手航空業者推出「台東一遊未盡」計畫，積極拓展國際包機航線，開闢台東直飛越南與泰國的航班。此次包機航線包括4月12日、4月13日飛往泰國，4月30日、8月30日飛往越南，不僅吸引國際旅客來台，也為當地居民提供更多國際旅遊選擇，縮短旅遊時間，提升出國便利性。目前機位即將額滿，有興趣的旅客可洽詢台東各大旅行社。

台東縣政府表示，此次包機旅遊行程精心規劃多項特色景點與體驗，包括越南峴港的黃金佛手橋、風情獨具的迦南島竹籃船，以及世界最長纜車之一的巴拿山纜車，讓旅客沉浸於壯麗自然景觀與奇幻建築。泰國行程則安排旅客探索曼谷著名的四面佛商圈，體驗泰式按摩放鬆身心，在喬德夜市品味當地美食，並搭乘經典嘟嘟車遊覽市區，深度感受城市魅力。此外，適逢泰國潑水節，旅客可親身參與這場盛大的傳統慶典。

交通及觀光發展處長卜敏正表示，此次國際包機計畫不僅讓台東民眾能夠輕鬆出國，也吸引國際旅客造訪台東，促進雙向文化交流與經濟發展。透過與海外縣市合作及資源整合，將進一步推動旅遊產業，帶動地方經濟成長，讓台東成為國際旅遊的關鍵節點。

為加速台東觀光產業國際化，台東縣政府將持續深耕東南亞市場，推動更多國際直航班次，串聯主要旅遊城市，提升台東在國際旅遊市場的地位。目前台東直飛泰國及越南的包機機位即將額滿，欲前往旅遊的民眾請儘早聯繫旅行社，以免向隅。

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