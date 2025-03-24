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兩岸航線回溫？　華航復飛高雄重慶、立榮增飛桃園深圳

▲▼北京首都機場國際、港澳台出發口。（圖／記者陳冠宇攝）

▲北京首都機場國際、港澳台出發口。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

儘管兩岸關係降至冰點，但是兩岸直航航線近日有略為回溫的趨勢。中華航空宣布，將於4月9日起復飛高雄－重慶直航航線；立榮航空將自3月30日起，增飛桃園－深圳航線。

據華航微信公眾號消息，高雄與重慶的定期客運航線將於4月9日至10月22日復航，為每週三往返航班。

該航線具體時刻，去程航班號為CI593，16：00從高雄起飛，19：05抵達重慶；回程航班號為CI594，20：05從重慶起飛，22：55抵達高雄。機型為波音737-800（B738）。

據重慶江北機場指出，這是繼直飛台北之後，重慶恢復直飛台灣的又一條客運航線。

目前，重慶直飛台北（包含松山、桃園）達每週9班：中國國航每週二、三、四、五、六、日各一班；四川航空每週三、五、日各一班。

▼停在北京首都機場的華航班機。

▲▼停在北京首都機場的中華航空班機、中華航空示意圖、華航示意圖、兩岸航班。（圖／記者陳冠宇攝）

另一方面，據長榮航空微信公眾號，立榮航空的桃園－深圳航線，自3月30日起，增飛週一、五航班，每週飛航5班（週一、二、四、五、日）。

這條航線具體時刻，去程航班號為B7-187，16：25從桃園起飛，18：15抵達深圳；回程航班號為B7-188，19：35從深圳起飛，21：35抵達桃園。

目前，華航可從台灣直飛北京、上海、廣州、深圳、成都、武漢、廈門、福州，以及即將復航的重慶等航點；長榮（包含立榮）可從台灣直飛上海、杭州、深圳、廣州、廈門、成都、北京等地。

去年底，大陸民航局公布2024/25冬春航季航班計劃，在兩岸航班部分，和2023年相比，航班從900多班下降到700多班，批覆的航點從33點下降到21點。

對此，大陸國台辦當時稱，民進黨當局的刻意阻撓，是影響兩岸航線航點及航班恢復的主要因素。陸委會則說，航班航點之所以減少，是因為陸方尚未開放陸客來台旅遊，航空公司客源不足。

▼停在北京首都機場的長榮航空班機。

▲▼停在北京首都機場的長榮航空班機、長榮航空示意圖、兩岸航班。（圖／記者陳冠宇攝）

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