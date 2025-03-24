「小姐愛吸弟」喊重生...找新光氣爆櫃姐下海　網紅恩姐又被逮

▲自稱「恩姐」的網紅吳女是色情行業負責人，本月二度被抓，她在網路發出「新光氣爆櫃姐」轉戰酒店影片。（圖／翻攝抖音）



記者許權毅／台中報導

台中市一間養生會館暗藏色情行業，警方本月逮11人送辦，當中吳姓負責人正是今年1月遭逮捕送辦的網路頻道「小姐愛吸弟」網紅「恩姐」。吳女被逮後，仍在網路發布年輕女生「賺錢方法」，頻道名稱還加上「重生」，但警方早就長期蒐證鎖定她並再度抓人。

今年1月，第二警分局追查，該會館吳姓女負責人是抖音軟體的色情網紅，點讚數達110.4萬，IG上也有近3萬追蹤，吳女時常利用網紅身份，在各大論壇及網路社群刊登性交易廣告攬客，並招募美容師提供特殊性服務。

▲吳女今年1月才因妨害風化被逮，又在網路高調「重生」，二度被逮。（圖／ETtoday資料照）



當時，警詢後將吳女依妨害風化罪嫌移送，吳女沒有轉而低調，反而還拍了一部「上新聞」的影片，自嘲年齡成為網路討論話題。吳女又開設頻道，稱自己「復活」，同樣介紹酒店文化，找來小姐拍攝短影片。

不只如此，吳女的頻道還上傳一支，介紹自稱因新光三越氣爆受到影響的櫃姐，因為沒辦法工作，加上原本月收入不高，希望能達到月入15萬，吳女介紹他從事酒店的畫面。

▲警方本月再次持搜索票上門，帶回54人。（圖／記者許權毅翻攝）

本月初，警方持搜索票再次上門，抓到吳女等負責人、幹部，現場25名小姐、16名男客。其中，有2名越南籍女子（非法居留），正分別與2名男客從事性交易，該店以每次2100元至2400元不等價格，提供不特定男客性行為服務，男客可任選半套或全套，小姐抽取500至1000元價格，其餘由店家抽成。全案警詢後，將吳女等人依妨害風化送辦，也是吳女今年二度犯下此案。