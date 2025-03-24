準備復播了？小楊哥半年「掉粉超1200萬」　陸網酸：還想割韭菜

▲小楊哥（中）至今仍未復播。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸抖音直播帶貨網紅「瘋狂小楊哥（以下稱，小楊哥）」的公司「三隻羊」先前因販售假月餅風波被勒令停業，並罰款6894.95萬元（人民幣，下同，約台幣2.9億元）。而小楊哥的帳號半年來掉粉超1200萬。大陸官方23日證實，三隻羊公司目前具備恢復經營的條件，引起陸網熱議。

綜合陸媒報導，2024年9月18日，假月餅事件沖上熱搜當天，小楊哥粉絲數高達1.2億。在經歷了半年後，3月23日，平台數據顯示，小楊哥粉絲數跌至1.077億，半年掉粉超1200萬，甚至登頂「掉粉榜」。

▲▼小楊哥半年掉粉超1200萬。（圖／翻攝自微博）

合肥市監局發布《關於合肥三隻羊網絡科技有限公司整改情況的通報》指出，「三隻羊」已足額繳納罰款6894.95萬元，並對「香港美誠月餅」、「澳洲谷飼牛肉卷」等涉案產品，已累計賠付2777.85萬元，並繼續按照應賠盡賠原則，執行退一賠三標準，做好退賠工作。

公告中強調，經三隻羊公司申請，調查組組織相關主管部門和律師、消費者代表等進行綜合評估，認為三隻羊公司整改符合要求，具備恢復經營條件。

▲▼小楊哥的公司「三隻羊」去年因涉虛假宣傳遭市監局開罰。（圖／翻攝自微博）

相關消息引起網友熱議，「才1200萬？不是還有幾億家人們嗎」、「掉的可能是真人，留下的一億多『家人們』還會繼續支持他」、「還想賣誰啊？不會又要出來賺我們的錢吧」、「韭菜們，哥哥又回來嘍」、「必須全網封鎖」、「：家人們我餓了半年，又出來賺你們錢了」、「不期待他回歸，別想復出」、「信任一旦丟了，就很難再拾起來了」。

小楊哥去年在中秋節期間販售的「香港美誠月餅」，被踢爆在香港根本沒有任何知名度，實際上是一家廣東的公司跑去香港登記。「三隻羊」因涉虛假宣傳遭市監局開罰、勒令停業，此事成為致小楊哥形象一落千丈的導火線，事發至今小楊哥未曾恢復直播。