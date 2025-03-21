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家寧「4分鐘道歉」留言一堆抱怨　Joeman教YT新功能：賺爛了

▲▼家寧「4分鐘道歉」留言一堆抱怨　Joeman教YT新功能：賺爛了。（圖／翻攝秘月期POPOO）

▲YouTuber家寧。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber家寧20日深夜首度露面回應，表示對於這陣子的風波深感遺憾，且立場與Andy相同，未來也絕不會逃避責任等，卻未透露相關事件更多的實情，引起網友怒火。對此，Joeman表示，Youtube最新的功能可以4倍觀看，「我只花了1分鐘，賺爛了賺爛了」。

家寧20日深夜上傳最新說明影片，片長4分鐘，共說821字。其中，家寧坦言自己沒有逃避，過去也對財務方面有疑慮，但都未能獲得完整資訊，未來會更投入在創作上，希望大家可以給她跟前男友Andy一些空間。

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網友看完紛紛留言，「叫你回應不是叫你朗讀」、「這4分鐘⋯我到底看了什麼⋯呃⋯有講跟沒講一樣」、「+0不要氣餒，網紅圈沒辦法發展，可以考慮去政治圈一定很適合妳。一本正經的講無關問題重點的話浪費大家的時間跟新聞資源。加油」、「難怪Joeman會這麼篤定的說家寧的YouTube做不起來」、「感謝親自示範不會剪輯 調音 講話的一個人是如何成為百萬YouTuber的」、「講了一堆廢話，我直接2倍速看完還覺得浪費我時間」、「我要給發明兩倍數的工程師一個讚」。

▲▼家寧「4分鐘道歉」留言一堆抱怨　Joeman教YT新功能：賺爛了。（圖／翻攝秘月期POPOO）

▲Joeman提醒，現在YT有4倍速度播放的新功能。（圖／翻攝秘月期POPOO）

對此，Joeman也在Threads發文評論。他表示，看到有網友認為家寧的影片歪歪的，但應該水平是有平的，只是攝影機沒有正對被攝物，導致畫面上方的畫面歪斜，「如果是我後製遇到這個狀況，我會zoom in放大裁切掉畫框，應該是可解」。

針對網友提出用2倍速看影片，Joeman表示，YouTube Premium現在提供4倍速功能，因此他只花了1分鐘就看完家寧的聲明，「賺爛了賺爛了」。

據悉，YouTube於2月推出實驗功能，Premium會員可以去App上的「個人中心」點選「 Premium 會員福利」→「試用全新的實驗功能」→「播放速度微調選項」→「立即試用」，就可以使用4倍速播放。

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