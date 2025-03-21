北捷中山站「1設計」以為到日本！　一票人讚爆：台灣小澀谷

▲捷運中山站1、4號出口斑馬線拓寬，不少網友大讚，路口新設計宛如澀谷街頭。（圖／擷取自Facebook／零號出口 Exit No.0）

文／CTWANT

台北市中山商圈周邊百貨公司、餐廳、文青小店林立，每到假日總是吸引年輕族群造訪，近年來被公認為是最好逛的商圈，然而近日有民眾發現，中山站1、4號出口「1設計」更新了，照片曝光後，網友紛紛大讚直呼「好像日本街頭！」

臉書粉專《零號出口 Exit No.0》近日PO出中山站新劃設的斑馬線照片，只見捷運出口前的斑馬線拓寬後，行人穿越路口空間也變大了，以嶄新面貌迎接來往人潮。

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▲為了改善交通流動性及行人安全，捷運中山站斑馬線拓寬約20公尺。（圖／台北市交通管制工程處提供）

照片曝光後，引起網友留言熱議，「讚到爆」、「哇！超寬行穿線耶！」、「早該這樣劃了」、「依照那邊的人潮早該這麼做了...人行道也是應該要拓寬」、「如果常走過那裡就知道，尤其是假日和百貨公司周年慶，你還要先走到兩邊，才能過斑馬線，現在這樣就直通兩邊的線形公園，方便很多。」

另外，還有不少人大讚，「台灣涉谷」、「台北小澀谷？！」「越來越有澀谷十字路口的fu了」、「乍看以為是新宿」、「新宿即視感」、「差點以為是新宿站」、「哇嗚根本台灣小澀谷。」

事實上，台北市交通管制工程處近日公告，為了提升捷運中山站週邊交通流動性及行人安全，案址配合線型公園改造工程，由捷運公司於捷運中山站1、4號出口規劃總寬約20公尺行穿線，以完善線型公園行人通行動線。

北市交通管制工程處說明，為進一步保障行人通行安全，該處行穿線將改為全日行人專用時相、行車部分改以輪放方式運作，藉由人車分離管制，除了改善捷運中山站週邊交通秩序外，也提供市民更加安全、便捷的通行環境。

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