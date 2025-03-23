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福建擬蓋「金門供水第2通道」　最快5年完工

▲▼新四通,通水,向金門供水,泉州,晉金公司,供水。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲金門目前有大量的水資源來自晉江龍湖水庫。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建傳出正在規劃建設金門供水的「第二通道」，計劃調取閩西龍岩市汀江幹流棉花灘水庫的水資源，從九龍江主要支流北溪進入閩南地區的漳州市，最終從廈門輸出供應金門，整個工程包含水庫的建設，預計5到8年的時間。

根據《文匯報》報導，「開啟『金馬供水』30周年活動」座談會21日下午在福建晉江舉行，多名參與金門供水工程的兩岸人士皆有與會。

金門長期面臨缺水問題，金門縣府1995年正式提出從福建供水的需求，並在同年3月獲對岸福建省的承諾，但到了2015年雙方才真正簽約並開工。福建向金門供水於2018年8月正式啟動，目前，金門供水是從泉州南安山美水庫引水至晉江龍湖水庫鋪設的海底管道，屬單通道單水源的供水模式。

▲▼新四通,通水,向金門供水,泉州,晉金公司,供水。（圖／記者蔡儀潔攝）

報導提到，福建正規劃建設金門供水的第二通道，閩西南水資源開發公司常務副總經理蘇文勇表示，上述規劃隸屬於閩西南水資源配置工程，該工程為福建省重點水利調水項目，也是國家骨幹水網的一部分，「工程從棉花灘水庫調水，除保障漳州、廈門、泉州等地用水，還將為金門提供第二水源和第二通道。」

蘇文勇透露，工程實施後，每年將可從棉花灘水庫調取7億噸水量，為金門提供更加充沛且優質的水資源，「目前大陸對金門的日供水才2萬噸，但是自閩西南的引水日供水量可達到280萬噸，並且後續水量充沛。」

蘇文勇還說，目前工程正處於設計論證階段，計劃2026年開展前期工作，當年年底爭取獲得國家發展改革委可研批覆；2027年上半年完成初步設計並獲得批覆。2026年底可研批覆後，即可進行部分臨時和防護工程的施工。整個工程含水庫建設，預計5到8年時間。

▲▼新四通,通水,向金門供水,泉州,晉金公司,供水。（圖／記者蔡儀潔攝）

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