比特犬咬人敲警鐘！樹德科大擬辦寵物經營系　正視毛經濟潛在公安

▲比特犬Lucky兩度跳窗咬傷機車騎士，引發社會討論。（圖／記者湯興漢攝）

記者許宥孺／高雄報導

台北市日前發生比特犬Lucky兩度跳車咬車機車騎士，徐姓飼主遭重罰20萬元，引發社會對特定犬種管理及飼主責任的高度關注。樹德科技大學擬開辦「寵物經營管理系」，盼能培育具備專業知識與技能的人才。

樹德科技大學流通管理系副主任陳冠霖指出，台灣寵物市場規模已達驚人的600億元，寵物登記數量甚至超越15歲以下人口，顯示寵物在現代社會的重要性與日俱增，飼主對寵物消費力度也持續成長，毛小孩商機正在擴大。

然而，在寵物經濟蓬勃發展的同時，飼主教育與管理知識的匱乏卻成為隱憂。陳冠霖表示，樹德科大正著手籌備「寵物經營管理系」，也將是南台灣第一所有「寵物經營系」的大學，希望培育具備寵物專業行為觀察、溝通技巧與產業管理的人才，以提升寵市場環境與社會安全。

▲樹德科技大學流通管理系副主任陳冠霖。（圖／記者許宥孺翻攝）



針對比特犬等具攻擊性犬種的管理，高雄市獸醫師公會理事長馮宗宏表示，民眾若遭遇比特犬等犬隻時應保持冷靜，避免奔跑或揮動物品等刺激性行為，可利用背包、椅子等周遭物品作為屏障，緩慢撤退至安全區域。馮宗宏也強調，政府應重視加強犬隻行為辨識教育的重要性，以減少潛在衝突。

寵物殯葬業者楊鴻凱表示，從他多年協助流浪犬之家的經驗，犬隻的性格深受所處環境及飼主教養、訓練方式影響。他服務過的寵物生命紀念過程中，常能從家屬的互動中，感受到毛孩生前的性格與棄置，每一隻毛孩的故事都與家庭背景有強烈連結。

楊鴻凱認為，比特犬Lucky傷人事件凸顯應加強飼主教育與提升社會對犬隻行為認知的重要性，政府應制定更嚴謹的政策並落實，才能在毛小孩經濟中兼顧公共安全與動物福利，建構更友善的寵物飼養環境。