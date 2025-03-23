快訊／高雄茄萣15歲少年溺水失蹤！2同伴急求助　警消搜救中

記者賴文萱／高雄報導
高雄驚傳溺水事故！初步了解，15歲戴姓少年與2名13歲林姓少年，今（23）日下午前往茄萣區濱海路民治路西側海域戲水，其中一名林姓少年發現戴姓少年溺水後，隨即報警求助，目前警消仍在搜救中。
▲高雄茄萣3少年出遊！15歲少年溺水失蹤。（圖／記者賴文萱翻攝）
▲▼高雄15歲少年溺水失蹤，警消動員搜救中。（圖／記者賴文萱翻攝）
警方於13時49分接獲報案，指稱一名戴姓少年溺水，警方獲報後通知家屬到場，並聯繫消防及海巡單位協尋，目前仍在搜救中。
記者賴文萱／高雄報導
高雄驚傳溺水事故！初步了解，15歲戴姓少年與2名13歲林姓少年，今（23）日下午前往茄萣區濱海路民治路西側海域戲水，其中一名林姓少年發現戴姓少年溺水後，隨即報警求助，目前警消仍在搜救中。
▲高雄茄萣3少年出遊！15歲少年溺水失蹤。（圖／記者賴文萱翻攝）
▲▼高雄15歲少年溺水失蹤，警消動員搜救中。（圖／記者賴文萱翻攝）
警方於13時49分接獲報案，指稱一名戴姓少年溺水，警方獲報後通知家屬到場，並聯繫消防及海巡單位協尋，目前仍在搜救中。
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