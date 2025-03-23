快訊／高雄茄萣15歲少年溺水失蹤！2同伴急求助　警消搜救中

針對財劃法及總預算覆議案遭藍白封殺，立法委員邱議瑩、李柏毅、李昆澤、許智傑、賴瑞隆等人，16日開始發起「挺台灣護未來」宣講，不過卻被發現連三場活動都獨缺林岱樺。對此，林岱樺坦言未受邀，並發聲明表示，「如果被邀請，都會儘量出席，沒有其它的考量。」