親友冒名詐騙頻傳！刑事局：接到陌生來電先找本人查證

▲刑事局23日對假冒親友詐騙提出宣導。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

以電話佯稱親友的詐騙手法迄今仍盛行，刑事局23日再度提出預警：詐團利用親屬間緊急事件，使被害人短時間內陷入恐慌上當受騙。南部一名年約60歲金融業退休的王先生，日前接到兒子來電，對方先要求加LINE後，詐團偽冒的假兒子謊稱出車禍，須賠償對方6萬元，王男陷入恐慌當下著急匯款，完事後打給親兒才驚覺受騙。

另名中部年約50歲家庭主婦林太太，一週前接獲女兒來電，對方並向她表示最近有客戶要給她貨款，請母親幫忙處理匯款的事情。疼愛兒女本是父母天姓，詐團謊稱最近換手機要林女重新加LINE，林女認定對方是自己女兒，之後對方要求林女幫她把錢匯到指定的帳戶，林女到郵局臨櫃匯款新台幣10萬元。幾天後詢問女兒，林女才驚覺受騙，被害人最後在「真女兒」的陪同下到派出所報案。





刑事局呼籲，接到陌生來電先查證，切勿因為聲音相似或通訊軟體帳號相同，就誤認親友上當受騙，當接獲假冒親友來電或訊息借錢，一定要提高警覺再三確認並向本人查證，切勿僅透過通訊軟體的來電聲音、LINE大頭照、貼圖、對話就認為對方是認識親友，匯款前也需向本人查證以免受騙。

獨／飼主稱「比特犬會開窗」 關鍵7秒車窗畫面打臉！



獨／比特犬11天連咬2騎士 監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗



比特犬11天內兩度開車窗咬傷騎士 警移送動保處裁罰飼主