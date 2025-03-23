女「臉朝下」倒阿里山古道！登山客聯手警消搶救　她仍不幸身亡

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義阿里山有4名登山客昨(22日)上午9時許於忠特富野古道入口進入健行，卻於古道約4.2公里處，驚見一名女登山客面部朝下趴臥在步道上，且沒有意識，嚇得連忙撥打119。消防人員接獲通報後，隨即指導通報人對女子進行CPR搶救，並派員趕往現場，但經眾人合力搶救，女子仍回天乏術，後經聯繫家屬，消防人員將女子遺體送往阿里山香林衛生室等候家屬前來處理後續相關事宜。

▲女登山客趴臥忠特富野古道，緊急搶救仍回天乏術 。（圖／記者翁伊森翻攝）

初步了解，這4名登山客昨上午9時許前往阿里山登山，但卻於11時43分時，驚見一名年約60歲的李姓女子趴臥在步道上，嚇得趕緊通報119。

消防人員接獲通報後，隨即線上指導通報人對李女進行CPR搶救，並緊急派遣救護及山域救援人員趕往現場，同時通報轄區警方一同前往處理。救援人員於下午1時12分抵達現場，並接手急救，但持續了40分鐘之久，李女仍未能恢復生命跡象，後經聯繫家屬告知現場狀況後停止急救。

警消人員最終將李女遺體固定於簡易擔架上後，合力背負出特富野古道，後由救護車送往阿里山香林衛生室等候家屬前來處理後續相關事宜。

竹崎分局呼籲，特富野古道為熱門登山景點，雖難度不及百岳，但仍屬高海拔地區。建議登山遊客於山區活動時務必注意自身健康狀況與氣候變化，並結伴同行、攜帶必要通訊及救援設備，以降低突發狀況風險。