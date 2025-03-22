快訊／竹聯幫發聲明：劉振南才是幫主　其它人選「違背么哥遺願」

▲竹聯幫幫主黃少岑告別式6日結束。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣最大黑道組織「竹聯幫」第二任幫主「么么」黃少岑逝世前，屬意傳位給前愛堂堂主「扣頭」劉振南，而劉也盡心盡力張羅告別式。不料，告別式6日結束後，劉突然放棄接任，還疑似出國避不見面，導致幫會群龍無首，只好在部分堂口及大老推舉下，改由前青堂堂主高世川接任。不過，竹聯幫稍早對外發聲明，稱此舉「未經認可，並違背么哥遺願。」

竹聯幫最新的手擬聲明表示，黃少岑3年前在東方文華酒店的一次餐會中，就已經在幫內幾位大老等人的見證下，宣布下任幫主就是「扣頭」劉振南。

竹聯幫提到，幫主的人選特質必須是不牽扯政治、統獨議題，也不碰毒品，先前幾位檯面上的可能人選，多少有些這類包袱，也因此在么哥的心中，並不適合接任幫主之位。

竹聯幫指出，如今有部分媒體報導，幫主之位由高世川自行宣稱擇日接任，「此事未經認可，並違背么哥遺願。」

有媒體報導，劉振南近年想專心經營生意，不料近期傳出要接任幫主後，又捲入一樁國內知名建商的工程糾紛中，被檢警列為關係人、傳喚到案釐清案情，讓他自覺已被檢警盯上、找麻煩，擔心生意金流受影響，疑似因此決定不接手幫主之位，並出國避風頭。