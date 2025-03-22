獨／閃過新光三越氣爆停業潮　「火鍋界LV」全台最大店落腳七期

▲橘色涮涮屋台中首家街邊店將在25日開幕。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

備受饕客期待、被稱為「火鍋界LV」的橘色涮涮鍋台中獨立店，將於25日開幕，新店位在台中七期，過去是知名餐廳「溫十八溫體牛火鍋」。根據品牌表示，台中店開幕後將成為全台最大分店，座位130個，是過去新光三越台中店的2倍。台中新光三越氣爆後停業，館內各品牌也被迫遷到他處營業，或是還在尋覓場地中，但橘色涮涮鍋新店遷店時間恰巧在氣爆發生後，未受到太大影響，也讓老饕直呼實在太幸運。

橘色涮涮鍋被稱為火鍋界的LV，以頂級食材、細緻服務擄獲人心，是許多政商名流的愛店之一；在台中僅台中新光三越分店一家分店，但50個座位數供不應求，是有名的「難訂餐廳」，假日預約都得排2到3個月後才吃得到。

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橘色涮涮鍋表示，位在台中七期的新分店共有兩層樓，內有130個座位以及數個包廂，預計3月24日試營運、3月25日正式開幕，是中部第一家街邊店。

據悉，橘色涮涮鍋台中新光三越店原本就預計在3月2日熄燈，之後七期新店址才開始試營運，但2月份氣爆事件發生，新光三越全館遭勒令停業，合約將到期的橘色涮涮鍋幸運閃過停業風暴，反而「無縫接軌」轉移到新址繼續營業，餐廳經營、員工等都未受太大影響。