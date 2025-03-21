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無糖茶飲也中鏢！營養師曝「3健康飲料」恐害血壓上升　背後成因曝

▲▼綠茶減重。（圖／Unsplash）

▲薛曉晶表示，有些無糖茶飲標榜無糖，但可能含有人工甜味劑，自己泡無糖綠茶比較好。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

台灣患有高血壓的患者不在少數，如何控制血壓相當重要。對此，營養師薛曉晶透露，其實「甜」比「鹹」更容易導致血壓飆高，且酸梅湯、無糖茶飲及運動飲料等飲品，雖然看似健康，但也可能會增加高血壓的風險。

營養師薛曉晶近日在臉書發文指出，含糖飲料對於高血壓的影響令人震驚。她指出，許多人以為只要不攝取過多鹽分和酒精，就能控制血壓，但事實上，「甜」比「鹹」更容易讓血壓飆高。根據《AJCN》2015年的研究，每天喝一杯含糖飲料，高血壓風險會增加12%，而每多喝一杯，風險會再增加8.2%。

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薛曉晶解釋含糖飲料影響血壓的原因，包括影響腎臟排鈉功能、增加胰島素阻抗，並促進尿酸生成，這些都會讓血壓難以控制。她提醒，如果出現「明明沒吃太鹹，血壓還是降不下來」「容易頭暈、疲倦」等症狀，可能是因為含糖飲料的攝取過多。

此外，薛曉晶還列舉了三種容易被誤認為健康的飲料陷阱。首先是酸梅湯，雖然酸梅看起來健康，但製作過程中通常會添加大量鹽和糖。根據《Journal of Food Processing and Technology》2015年的研究，每週飲用超過2.3杯含糖或高鈉飲品，會顯著增加高血壓風險。

第二種是無糖茶飲（包裝飲料）。雖然標榜無糖，但很多市售無糖茶飲其實含有人工甜味劑，這些成分可能影響腸道菌群，進而影響胰島素敏感性與血壓調節。根據《Archives of Cardiovascular Diseases》2016年的研究，人工代糖飲料也與高血壓風險增加有關。

第三種是運動飲料。薛曉晶指出，運動飲料的鈉含量和糖分都比想像中高，除非是長時間劇烈運動或因腹瀉造成電解質失衡，否則一般情況下只需要補充水分即可。根據《The American Journal of Cardiology》2014年的研究，含糖飲料攝取增加與收縮壓和舒張壓升高有關。

最後，薛曉晶建議高血壓患者可以選擇一些有助於降血壓的飲料，例如黑豆水、溫開水加檸檬片，以及自己泡的無糖綠茶。這些飲料有助於鈉的代謝、促進血管健康和降低血壓。她強調，選擇正確的飲料對於控制血壓非常重要，並建議大家盡量避免含糖飲料，選擇自製健康飲品。

 
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