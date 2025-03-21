桃園橫山書藝館3／22起「當下．朱振南書藝展」　機場之歌原作首展　

▲書藝家朱振南表示，書藝是傳統文化的傳承。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在桃園機場一航出境廊道、由知名書法家朱振南書寫的《機場之歌》裝置作品文詞中「在旅行的路上，有個熱情的地方名字叫臺灣…」，透過書藝的展現，吸引來自各地的旅客駐足欣賞，成為難忘的記憶。桃園市文化局表示，桃園橫山書藝館即起展出「當下．朱振南書藝展」，展出包括朱振南老師的機場之歌原作等近60件作品，歡迎參展。

「當下．朱振南書藝展」21日舉行開展，副市長蘇俊賓出席活動中，稱許由朱振南老師書寫的《機場之歌-在旅行的路上》裝置作品，去年一整年，吸引出境桃園機場4500萬人次欣賞，是橫山書藝館開展以來，能見度最高的展出作品。

▲桃園橫山書藝館「當下．朱振南書藝展」機場之歌原作首展。（圖／文化局提供）

蘇俊賓也感謝今日出席開幕展的在地知名企業-尊爵大飯店總裁簡瑞璋、昇捷建設董事長梁慧琪、昇恆昌企業、桃園機場公司支持這次書藝展出，也感謝朱振南老師選擇在桃園展出他精彩的作品，期藉由這些優秀作品，號召更多喜歡藝術的朋友，走進全臺最有特色的書法藝術館。

▲書藝家朱振南(左五)感謝同學簡瑞璋(右一)、梁慧琪(右四)賢伉儷支持個展。（圖／記者楊淑媛攝）

蘇俊賓說，橫山書法藝術館以書法為媒介詮釋藝術、傳遞故事，是難得的文化場域，市府對於每一次的策展籌備都非常嚴謹重視，目的就是希望橫山書法藝術館能成為臺灣、亞洲，乃至國際間重要的指標性書法藝術展館。

書藝家朱振南表示，書法不僅是一種書寫藝術，也是傳統文化的傳承，在當代更昇華為空間美學的一部分，展現出獨特的藝術價值。市府文化局表示，本次展覽為橫山書法藝術館今（114）年首場特展，以「當下」為核心主題策劃，呈現藝術家朱振南對生命的紀錄與回應，也呈現藝術家對傳統書法的超越，以及對書藝內涵的重新詮釋。

▲桃園橫山書藝館「當下．朱振南書藝展」。（圖／記者楊淑媛攝）

「當下．朱振南書藝展」3月22日起至5月12日，於位於桃園青埔的橫山書藝館展出，共分為五個展區，分別為「機場之歌」、「吉光．片羽」、「當下．疊韻」、「寫當下的人」及「寫空間的人」。

其中「機場之歌」以朱振南最具代表性的跨界創作為展區開場；「吉光．片羽」展區為藝術家現場創作包覆式的鏡象觀展空間；「當下．疊韻」展區呈現作品以絹布為媒材、燈箱設計為亮點，表現書法文字的堆疊效果與韻律；「寫當下的人」匯聚了藝術家六十年創作生命的心路歷程及重要作品；「寫空間的人」則展現透過裝裱型制的立體空間實驗性。

包括：交通部觀光署署長周永暉、重視教育文化推動的桃園市議員林政賢、凌濤、市府文化局長邱正生、桃園市立美術館代理館長張至敏、大園區長余誌松、策展人何堯智等人士蒞臨會場。