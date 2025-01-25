▲桃園橫山書藝館+兒美館，2025志工召募開跑

▲桃園橫山書藝館2025志工召募開跑。（圖／桃美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立美術館(簡稱桃美館)轄下的橫山書法藝術館(書藝館)、桃園市兒童美術館(兒美館)，分別座落於桃園青埔地區、機捷A17和A19週邊，因其專業展覽及建築外觀屢獲肯定，吸引海內外民眾前來參觀。為提升服務品質，2025年度志工召募即日起正式開跑，召募期間至2025年2月28日止，歡迎民眾線上報名。

▲橫山書法藝術館志工日常執勤。（圖／桃美館提供）



桃美館24日表示，橫山書藝館自2021年10月開館以來，因其志工團隊專業的現場服務及導覽解說，深獲參觀民眾好評；2024年4月開始營運的桃園市兒童美術館，專業且多元的展示體驗及兒童藝術教育活動更受到親子族群喜愛。兩館透過志工們熱情的服務，每年均有約逾100團的預約導覽，總服務人數逾10萬人次。

▲桃園市兒童美術館志工日常值勤。（圖／桃美館提供）

書藝館及兒美館因志工屬性不同，分成為兩個志工隊。對藝術活動感興趣，喜歡接觸人群與孩童的民眾，加入桃園市兒童美術館志工行列，在執勤過程中可以得到許多感動與回饋。喜歡中華文化及書法藝術的朋友，透過橫山書法藝術館的志工訓練，不僅可以認識書藝之美，更能在展場服務中獲得成長與收穫。

另外，為提升志工專業服務能力並提供終身學習機會，兩館均提供豐富的研習講座及培訓，透過與策展人和藝術家近距離互動分享，深入理解展覽規劃及藝術家創作歷程，並藉由培訓增加對觀眾服務的認識。