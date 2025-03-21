梅總長：軍人最高價值，就是隨時能夠面對威脅！

軍聞社／記者陳軍均報導

「我們一起做到了！」國軍「立即備戰操演」今日上午在梅總長訓勉後宣布結束，梅總長首先轉達賴總統肯定全體參演同仁辛勞，期許大家持續強化戰備訓練，為防衛作戰奠定成功基礎。

過程中，梅總長強調，賴清德總統已正式宣布提升「志願役勤務加給」以及「戰鬥部隊加給」，這既是總統對官兵福利待遇的關心；也代表國軍弟兄姐妹面對嚴峻敵情威脅，仍能堅持勤訓精練，已獲得政府及社會的肯定。

梅總長讚許官兵，展現出「快速戰備應變」能力，以肆應臺海作戰型態轉變，更應該在此基礎上持續精進。他表示，官兵對於軍人身分的信心與戰鬥意志，來自於「實戰化訓練」、「現代化裝備」以及「福利待遇」。這些都不是容易的工作，但大家要齊心共同努力，積極穩健的跨出每一步。

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梅總長也向各級部隊指揮官致謝，並希望轉達官兵，「沒有大家的投入，就沒有今天的成果。」他肯定官兵平日勤訓精練，特別指出「地面部隊」能迅速完成機動部署與戰備整備，並非一蹴可就。不論是對地形環境的熟悉，以及提高裝備妥善等，部隊能夠快速投入，都是長期訓練與準備的展現。

「對我而言，軍人的最高價值，就是隨時能夠面對威脅。」梅總長並以此勉勵大家，尤其是中共近年對臺灰色地帶的襲擾加劇，部隊能夠隨時完成備戰部署，才能應對各種可能挑戰，有效嚇阻敵軍犯臺企圖、確保國家安全。