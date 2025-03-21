Andy被家寧媽告！這家拾汣茶屋「幫飲料取新名」：真的有料

▲拾汣茶屋常根據時事推出新品。資料照，與本文無關，亦非當事店家。（圖／記者蕭筠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日網紅眾量級Andy與家寧的糾紛受到許多人關注，飲料店「拾汣茶屋」也搭上時事，推出新品「張家檸檬綠茶」。昨日傳出家寧媽對Andy提告的消息後，讓龍潭北龍店的小編不禁直呼，沒想到Andy老師居然被告，並發揮創意，再用家寧媽的名字來行銷。

「拾汣茶屋」14日在Threads上發布貼文，推出「張家檸檬綠茶」。貼文中還附上「XXㄏ拎、XX有料」、「10年經驗用心設計」、「限量55,000杯」等，影射家寧家人的名字、眾量級的成立時間，以及Andy自稱的月薪數字。張家檸檬綠茶不管是價格還是名稱，都超級酸！因此開賣後，好幾家店都訂單接不完。

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家寧媽日前依照個資法及妨害名譽等案由向Andy提告，而Andy收到通知書後，3月31日前須到林口分局作筆錄。據悉，家寧媽媽提告妨害名譽的理由為，Andy在影片中抨擊家寧一家人，認為名譽受損因此提告；至於個資法則是家寧媽媽認為，因Andy拍攝影片的緣故，網友針對張家人進行肉搜，造成個資外流，因此根據個資法提告。

龍潭北龍店的小編得知後便發文直呼，沒想到Andy老師居然被告了！「趕緊先喝杯珍淑薈砌青茶壓壓驚」，他們特製「蜜香珍珠+現砌蘆薈，這杯真的有料」。

不過小編也在串文底下表示，這是他們店的小編自己想到的，如果大家想要喝，可以點「青茶+珍珠+蘆薈，推薦一分糖、微冰，金額是45元！」不知道拾汣茶屋總部會不會滑到這篇文章。