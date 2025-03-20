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火警高發期來臨！雲林去年雜草火災549件　掃墓「四不一要」

▲雲林縣政府今日舉行「清明祭祖掃墓防火安全」宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣消防局防火宣傳隊以輕鬆逗趣話劇，宣傳掃墓「四不一要」守則。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

清明節將屆，雲林縣政府今（20）日舉行「清明祭祖掃墓防火安全」宣傳記者會。縣長張麗善呼籲民眾掃墓，遵守「不用火除草、不燃燒紙錢、不燃放爆竹、不亂丟菸蒂、垃圾要帶走」四不一要守則，降低火災與空污，追思先人更安全環保，更誠心敬意。

宣傳記者會中，消防局防火宣傳隊以輕鬆逗趣話劇，宣傳掃墓「四不一要」守則。消防局公布統計去年3、4月份雜草火災高達549件，消防局動員超過2700人次，不僅危及民眾財物生命安全，也讓警消、義消疲於奔命。

▲雲林縣政府今日舉行「清明祭祖掃墓防火安全」宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府今日舉行「清明祭祖掃墓防火安全」宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善指出，清明節是我國重要傳統節日，傳遞慎終追遠、飲水思源，對祖先尊重的良善習俗，縣府與公所均相當重視。縣府民政處去年開始提供各鄉鎮「殯葬資訊共構平臺」，供民眾查詢先人塔位位置，方便追思。公所在各公墓也有設置掃墓服務站，提供民眾必要的協助。民眾即日起可安排時間提前掃墓，紓解清明節當天人潮與車潮擁塞清況。
 
建議民眾以不使用火源的祭拜方式，透過「以功代金」、「以米代金」、「雙手合十祭拜」、「以手機播放爆竹聲以代替鞭炮」等方式追思先人，可多加利用環保局、殯葬處集中代焚紙錢及線上祭祖服務，表達緬懷之情。同時也能減少火警、垃圾發生，降低空氣污染。


消防局長林文山表示，清明節當天各公墓服務站備有防火宣導取水袋備用滅火。不慎引發火災恐違反《消防法》第14條田野引火燃燒申請許可及安全防護相關規定者，得處3000元以下罰鍰；造成空氣污染者，得依《空氣汙染防制法》處1200元以上10萬元以下罰鍰；如因放火焚燒雜草而導致發生公共危險者，更有可能觸犯刑法放(失)火罪，請民眾務必留意遵守。

民政處副處長陳良駿表示，各鄉鎮市公所自3月開始均已提供掃墓服務，建議民眾安排時間提前掃墓，紓解人潮車流。清明節當天各鄉鎮市公所公墓都設置清明掃墓服務站，提供民眾包括查找先人塔位位置等相關服務，另因應愈來愈多民眾能夠接受多元環保殯葬觀念，雲林目前有包括斗六市九老爺追思生命園區、大埤鄉下崙公墓及東勢鄉四美生命紀念園區提供環保殯葬。

▲雲林縣政府今日舉行「清明祭祖掃墓防火安全」宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲清明節當天各公墓服務站備有防火宣導取水袋備用滅火。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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