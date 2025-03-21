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投資陷阱多！士檢聯合地政局、警方強化防堵不動產貸款詐欺

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署攜手新北警、地政局　強化聯防防堵不動產詐欺。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為遏止此類不動產詐欺犯罪，士林地檢署召集新北市政府地政局、警察局刑事警察大隊及轄區各分局，召開「士檢、警、地政機關預防不動產詐欺案件業務聯繫會議」，期望透過行政協力，建立跨機關即時通報機制，強化預警能力，及早攔阻詐騙行為。

地檢署檢察長張云綺於會中指出，詐欺集團經常透過話術欺騙被害人，假借協助投資、資金週轉等理由，引導被害人以不動產作為擔保向非金融機構貸款，實際上卻是讓詐欺集團操控借貸流程，最終款項被詐騙一空，受害者不僅負擔高額債務，甚至可能面臨房產遭法拍的風險。

張云綺強調，為有效遏止此類詐騙手法，此次會議的重點在於與地政機關建立即時通報管道，未來若地政機關發現異常貸款或疑似詐欺案件，可即時通知檢警單位介入調查，以防止民眾財產遭到侵害。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲詐騙手法層出不窮　假投資、低利貸款奪房產。（圖／記者黃宥寧翻攝）

新北市政府地政局亦於會議中提醒，不動產抵押貸款應審慎評估，務必選擇合法的金融機構，切勿輕信來路不明的投資公司或非金融機構貸款，否則可能落入詐騙陷阱，導致房產遭到非法轉讓或遭詐團掏空。

士林地檢署呼籲，若接獲可疑的投資、貸款電話或訊息，應立即向地政機關或警方查證，並可撥打165反詐騙專線求助，切勿貿然將個人資產交由不明單位操作，以免財產受損。

未來，士林地檢署將持續與新北警察局及地政機關保持密切合作，強化打擊詐欺犯罪，透過行政聯防機制全面防堵不動產詐欺行為，確保民眾財產安全。

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