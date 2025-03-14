國小狼師拐12歲童「電腦教室幫口交」　被發現也不怕照樣性侵

▲新北某陳姓男老師多次逼12歲男童口交，父母提告求償700萬。（示意圖／PEXELS）

記者黃宥寧／台北報導

新北某國小前陳姓教師，誘騙年僅12歲的男學生在學校電腦教室施以性侵，男童及其父母提民事訴訟，請求精神慰撫金共700萬元。士林地院認定陳男行為嚴重侵害男童貞操權，並對其父母造成精神痛苦，判處陳男須賠償男童40萬元，並各賠償其父母10萬元，全案仍可上訴。

2021年11月5日陳師（現已入獄）第一次開始侵犯男童阿全（化名），同年12月3日放學以買鞋子為由，騎機車載阿全到住處，進入房間後猥褻、性侵得逞；食髓知味的陳男，過了20天後，利用學校午休時間，以看鞋子為由，將阿全帶到學校體育館內，並將門關上，以相同手法再度得逞。

同年12月30日中午，陳男又以搬東西為由，將阿全帶到學校電腦教室內的小房間儲藏室，隨即將門鎖上並撫摸阿全，該校主任經過，發現小房間儲藏室燈亮，本想進入關燈，卻發現儲藏室門上鎖，無法開啟，緊張的阿全立刻將褲子穿上，陳男則不疾不徐打開門，並告知主任，是請阿全來幫忙找東西，主任不疑有他則離去，陳見人走掉，再度將門鎖上繼續性侵阿全。

阿全後來向同學表示自己遭猥褻，全案因此曝光，阿全母親也決定提起告訴。士林地院一審依對於未滿14歲之男子為性交罪，共4罪，各處有期徒刑3年6月。應執行有期徒刑6年。

阿全與父母隨後提起民事訴訟，主張因該事件造成嚴重心理創傷，要求精神慰撫金共700萬元。

法官審理認為，陳男行為嚴重侵害阿全貞操權，不僅影響其身心發展，也對其家庭造成極大衝擊。阿全父母作為監護人，須承受子女遭受性侵的痛苦，精神上亦遭受重大影響。然而，法院考量雙方經濟狀況，判須賠阿全40萬元，其父母各10萬元。

此外，法院指出，阿全曾獲犯罪被害補償金40萬元，但根據最新法規，該筆補償為國家基於社會福利政策提供，並不影響加害人應負的賠償責任，因此本案判決金額未予扣除。

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