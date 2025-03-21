見家寧影片1問題　林智群：我相信之前都是Andy做的了

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber家寧日前透過律師發布聲明，強調自己與前男友Andy都是按月領取相同薪資；昨日（20日）晚間她首度露面回應爭議，表示自己沒有選擇逃避，請外界給予空間釐清相關狀況。不過，律師林智群意外發現，家寧的影片水平居然是歪的，反而讓他更加相信「之前那些影片都是Andy做的」。

▲林智群從畫面上方的畫框發現，家寧影片的水平居然是歪的。（圖／翻攝秘月期POPOO）

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家寧20日晚間親自現身回應爭議，她低頭照稿念了4分鐘，強調自己沒有選擇逃避，希望外界給予空間釐清相關狀況。但聲明內容完全沒有提到Andy，加上Andy昨日才收到警方通知書，證實遭家寧媽提告個資保護法、妨害名譽，大多數網友依舊選擇力挺Andy。

▲也有網友覺得，可能是牆上的畫掛歪了。圖中紅線為後製加上。（圖／翻攝秘月期POPOO）

律師林智群21日一早在臉書發文表示，看到家寧的影片，反而讓他更相信「之前那些影片都是Andy做的」，因為家寧的影片居然連水平都沒抓好。不過，也有網友開玩笑道，「有沒有一種可能，儀器是水平的，牆上的畫是歪的？」

事實上，關於水平沒抓好這一點，網紅Joeman早在爭議爆發初期，就曾根據兩人後續的影片進行分析，結果發現家寧新頻道拍攝的影片做得很像新人，「不像是個百萬YouTuber會拍出來的製作，他們叫我不要講，但我真的很想講，這支影片從開頭到很後面，水平是歪的。」