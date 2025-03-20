柯文哲「大帳房」李文宗否認犯罪　不清楚柯沈是否有利益交換

▲「大帳房」李文宗否認犯行，求法官交保。（資料圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

大家都說自己沒犯法！台北地院今（20）日針對柯文哲涉貪汙及侵占政治獻金案召開準備程序庭，並提訊在押的柯文哲競選總統辦公室財務長李文宗出庭。面對檢方指控其涉公益侵占等罪名，他當庭否認犯行，表示自己與財務事務「僅有些許關聯」，並強調自己沒有延押的必要。

李文宗在庭上否認所有指控，強調自己長年從事企業經營，直到2018年5月應柯文哲邀請擔任台北市政府顧問，才進入政治領域。他表示，對京華城案的具體內容毫無所悉，也不曾負責柯文哲的政治財務運作。李指出，自己在民眾黨創黨初期僅負責部分專案及行政協調工作，黨務財務事宜則由前台北市政府主計長梁秀菊擔任財務長統籌管理。

針對檢方指控他參與京華城案財務安排，李回，檢方所引用的2019年5月LINE對話紀錄，涉及前北市長辦公室主任蔡壁如的相關交代，以及同年7月與柯文哲赴威京集團總部會見沈慶京一事，雖存在通訊紀錄，但他對具體內容毫無印象。至於檢方指稱沈慶京指示7名下屬各捐30萬元，共計210萬元政治獻金一事，他表示並不清楚柯文哲與沈慶京之間是否有任何利益交換。

此外，針對木可公司的運作，李表示，該公司由其妹妹李文娟負責，主要為處理柯文哲的肖像權及著作權授權事宜。隨後，柯文哲競選總統期間，確實有1500萬元政治獻金匯入木可公司，名義上屬於授權費，但其中也包含管理與服務費用。李文娟則自2023年5月起，每月領取8萬元薪資。

李文宗的辯護律師李傳侯則批評，檢方將政治獻金、木可公司、眾望基金會及新故鄉基金會的資金往來，統稱為「柯文哲的政治財務」，但實際上，只有政治獻金屬於政治性資金，檢方的前提即存在錯誤。

檢方認李文宗仍有逃亡及勾串滅證之虞，尤其負責處理財務的「橘子」許芷瑜仍未到案，即便透過科技監控，也難以杜絕其勾串可能，因此建請延押。

不過，李文宗則回覆說「我認為沒有延押必要」，其律師團反駁，指出依檢方的起訴內容，許芷瑜的共犯並非李文宗，如今卻將她作為延押李文宗的理由，與起訴內容不符。