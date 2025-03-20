「債王」預言金價上看4千美元：美經濟衰退可能性為60%

▲美國投資管理公司「DoubleLine Capital」的創始人兼CEO、「債券之王」（bond king）岡拉克。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國投資管理公司「DoubleLine Capital」的創始人兼CEO、人稱「債券之王」（bond king）的岡拉克（Jeffrey Gundlach）本週預言，儘管可能不會在2025年實現，但黃金價格未來有望上看4000美元。他更示警今年美國經濟衰退的可能性為60%。

在黃金期貨首次達到每盎司3000美元的里程碑之前，岡拉克在本週主持的投資者電話會議上表示：「黃金將維持牛市，自從金價跌至1800美元以來，我們已經預測這個趨勢好幾年了。」

岡拉克甚至預言：「我敢大膽地說，我認為金價將達到4000美元。我不確定這是否會在今年實現，但我覺得這是黃金長期在1800美元左右盤整後預期的合理走勢。」

他分析，各國央行購買黃金的速度已經「非常急劇且陡峭地上升，而且我認為這個大趨勢不會停止。這種現象是各國政府對黃金作為一種價值儲存手段的認可，而且更多地發生在金融體系之外」，他還警告，目前的金融體系似乎處在一個「非常不穩定的狀態。」

岡拉克補充，他對於歐股表現開始優於美股並不感到驚訝，因為美元目前處於下跌階段，而DoubleLine也早在2021年左右就開始投資歐洲市場，「如果你在2021年買入歐股而不是美股，你會在2023年到2025年期間感到很痛苦，但現在它已經有了很大的價值增長動力。」

他進一步解釋，「美股7巨頭」（Magnificent Seven）曾被認為是不可戰勝的存在，但很明顯它們現在並非如此，「每個領域都是脆弱的，我們現在已開始觀察到這點。」

至於全球首富馬斯克（Elon Musk）所領導的美國聯邦政府瘦身計畫，岡拉克認為：「我非常贊成這個舉措，因為這是我們試圖讓財政狀況恢復正常的唯一方法。」

針對更廣泛的美國經濟，他認為今年經濟衰退的可能性為60%，這比大多數華爾街銀行的預期要高得多，這些銀行並不認為美國會出現全面的經濟收縮。

岡拉克解釋，投資人目前仍不斷透過聯準會的降息預期對債券進行重新定價，「這就像過山車一樣，從大約降息1次到降息8次，然後又回到1次，接著又回到了更多的降息預期，這種波動還在持續當中。」

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