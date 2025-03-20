世新大學學生實戰操盤！2025投資競賽激發未來金融菁英

▲ 世新大學財金系運用虛擬交易平台，讓學生即時掌握市場動態，累積寶貴的投資實務經驗。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學財務金融學系以實戰教學為核心，透過2025世新盃投資競賽《巴菲特股神爭霸戰》，讓學生在模擬真實市場中磨練投資技巧。在19日舉辦的說明會上，校方公布今年競賽吸引178組、超過240名學生參賽，涵蓋全校四大學院各學制系所，提升賽事熱度。總獎金更比往年加倍，第一名獎金突破萬元，激勵學生一展投資實力。

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▲ 世新大學財金系舉辦2025世新盃投資競賽《巴菲特股神爭霸戰》，吸引全校各學制與系所學生熱情參與。

競賽使用「虛擬交易系統」，學生將以1億元起始資金進行台灣上市櫃股票及ETF交易，模擬真實市場操作。參賽者每日需調整資產配置與績效管理，從中學習如何在風險與報酬間取得平衡，並提升數據分析與市場應對能力。校長陳清河高度肯定競賽對學生的教育意義，並感謝嘉實資訊經理傅子芸協助學生熟悉XQ全球赢家系統，分享實務操盤經驗。他表示，這場競賽不僅是財金系學生的學習平台，更是全校學生了解投資策略與建立財務規劃觀念的重要機會。

財金系主任吳秋慧指出，財金系以「理論為經、實務為緯」的教學理念，透過虛擬交易平台，讓學生即時掌握市場報價並累積實務經驗。今年競賽以《巴菲特股神爭霸戰》為名，旨在啟發學生學習價值投資的核心精神，並以巴菲特的成功法則作為榜樣。管理學院院長江岷欽表示，財金系的教育願景是「精準投資，財富自由」，他鼓勵學生透過競賽發揮創意與實力，並強調投資成功來自真本領，而非僥倖操作。他也透露，未來將進一步擴大競賽規模，邀請高中生參與，打造更全面的投資學習平台。

▲ 世新盃投資競賽提供學生展現投資實力的舞台，同時培養策略思維與財務規劃能力。

世新財金系長期致力於跨領域財金人才的培養，課程涵蓋財富管理與投資規劃、金融服務與媒體行銷，以及人工智慧與財務大數據等領域。近年來更將ESG（環境、社會、治理）理念融入教學，結合AI技術應用，培育兼具創新思維與實務能力的全方位菁英。此外，財金系與英國薩塞克斯大學及皇家霍洛威學院合作，提供「3+1學碩士」與「1+1雙碩士」學制，讓學生在短時間內取得國際學位，拓展全球視野。

2025世新盃投資競賽不僅是學生展現實力的舞台，更是財金系實踐教學理念的重要里程碑，展現其在教育創新與實務培養上的領導地位。未來，世新財金系將持續為學生提供更多元化的學習機會，培育出能在國際金融市場中脫穎而出的投資菁英。

▲ 世新財金系邀請嘉實資訊經理傅子芸（右四）指導學生操作虛擬交易系統，並由校長陳清河（左三）致贈感謝狀表達謝意。