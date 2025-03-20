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虐死5貓！27歲男聽求刑9年嚇傻求饒　呂秋遠見1關鍵讚： 感謝法官

呂秋遠感謝法官識破虐貓男的認罪只是偽裝。（示意圖，pixabay）

▲呂秋遠感謝法官識破虐貓男的認罪只是偽裝。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

27歲男子趙育慶被控在2023年間，以火烤、熱水燙貓等可惡行為虐死5隻貓，涉犯《動保法》遭到收押，起初他否認犯行，但在17日開庭時他突然改口認罪，但供詞破綻百出，更遭法官當庭斥責「只想求輕判、不是真認錯」，檢方破天荒具體求刑9年2月以上，趙驚得結巴，頻向法官求饒。對此，律師呂秋遠就發文，「感謝法官知道，他的認罪只是偽裝」。

身為貓奴的律師呂秋遠，今（20日）在臉書發文提到，有個可怕的虐貓者，名字叫做趙育慶，並表示他原本就有性侵、毒品等多項前科，但在3月17日出庭，罪名是違反動物保護法。

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呂秋遠指出，趙男涉嫌以熱水、火烤等方式，虐待了「至少」5隻貓致死，而且專挑虎斑、三花與大橘的顏色。可惡的是，他知道自己是領養動物的黑名單，於是「都」請他的朋友，或是女朋友幫他領養，先前都因為證據不足不起訴，讓呂秋遠感嘆，「不知道已經有多少冤魂葬送在他手裡。」

然而這一次，趙男終於踢到鐵板。他的女友承認，幫他領養5隻貓，而且幫他處理最後的遺體，每隻貓咪都非常淒慘，而且是在極端痛苦的狀態下死去的。

根據檢察官的說法，「據卷證內的貓屍照，有好幾隻是全身焦黑，連原本毛色都看不出來了，貓咪的皮膚整個燒掉，殊難想像他們生前到底遭到多大的痛苦，請求法院務必從重量刑。趙育慶犯下5罪，每罪具體求刑1年10月，若分論併罰的話，建請法院必須判他9年2月以上重刑，這樣才能讓趙育慶負起應該承擔的刑責，也才能彰顯司法對動物生命法益的重視和保護。」

在前二次審理時，趙男都否認犯罪，辯稱自己是不小心、不懂如何養貓，才會這樣。但在3月17日，趙男終於願意認罪，並說自己有悔意，希望法官輕判。呂秋遠說，趙男以為這樣就可以再度出獄，不過，法官與檢察官，都沒有想要接受他所謂的「悔意」。

呂秋遠提到，趙男好像突然意識到事態嚴重，嚇得向法官求饒，結結巴巴的說，「呃，我認罪了，已經知道我一時的迷失觸法了，希望法官給我一次機會，我真的學到教訓了，也願意做各式各樣的社會公益服務。我願意做服務和彌補，拜託法官給我一次機會，以勵自新。」不過法官驚訝地說，「你想要做公益服務？還是不要啦，因為別人可能會怕！社會可能也不敢接受。」

呂秋遠指出，法官也把這次的判決當作動保史上的一次里程碑，也會在5月15日判決。

呂秋遠感謝這次的檢察官，可以要求一罪一罰，而且求處幾乎最高的刑度，並且讓這樣的惡人可以入獄服刑，真要合併計算，可以達到9年以上。他也很感謝法官真的知道，趙的認罪只是偽裝，「他的行為，對貓而言絕對是鱷魚，更沒有眼淚。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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