川普熱線澤倫斯基1小時　同意俄烏對能源設施停火

▲美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談。（圖／路透）



記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普昨日與俄羅斯總統普丁進行通話後，今天再與烏克蘭總統澤倫斯基進行對話。白宮表示，雙方領導人同意俄烏針對能源設施進行有限停火，並討論了烏克蘭要求美國提供更多空防系統的需求。

川普承諾促成持續超過三年的俄烏戰爭盡早結束。他與普丁通話近兩小時，商討俄烏停火事宜。普丁同意暫停攻擊烏克蘭能源設施，但拒絕為30天全面停火背書。川普希望這次協議是邁向永久和平的第一步。

今天早上，川普在其社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上發文，表示剛與澤倫斯基進行了一次「非常愉快的通話」，通話持續約一小時。他提到，這次對話主要是基於他與普丁的討論，目的是協調俄烏的需求。

白宮隨後發布了美國國務卿盧比歐及國家安全顧問瓦爾茲的聲明。聲明指出，川普向澤倫斯基詳細說明了與普丁的討論內容。對於澤倫斯基要求美國提供更多空防系統，特別是愛國者飛彈，川普同意尋找可用資源，尤其是在歐洲地區。

根據聲明，雙方同意針對能源設施進行有限停火，並計畫在未來幾天內派遣技術團隊前往沙烏地阿拉伯，討論將停火範圍擴展至黑海，再達成最終全面停火。澤倫斯基感謝美國的努力，並重申烏克蘭願意全面停火。

聲明還提到，川普提出美國可在烏克蘭電力供應及核電廠方面提供協助，強調美國的專業能力能夠保護這些基礎設施。雙方同意繼續努力達成停火，並指示各自團隊盡快進行後續協商，確保推進永久和平與安全。