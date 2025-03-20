　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普熱線澤倫斯基1小時　同意俄烏對能源設施停火

▲▼美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，不歡而散。（圖／路透）

▲美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普昨日與俄羅斯總統普丁進行通話後，今天再與烏克蘭總統澤倫斯基進行對話。白宮表示，雙方領導人同意俄烏針對能源設施進行有限停火，並討論了烏克蘭要求美國提供更多空防系統的需求。

川普承諾促成持續超過三年的俄烏戰爭盡早結束。他與普丁通話近兩小時，商討俄烏停火事宜。普丁同意暫停攻擊烏克蘭能源設施，但拒絕為30天全面停火背書。川普希望這次協議是邁向永久和平的第一步。

今天早上，川普在其社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上發文，表示剛與澤倫斯基進行了一次「非常愉快的通話」，通話持續約一小時。他提到，這次對話主要是基於他與普丁的討論，目的是協調俄烏的需求。

白宮隨後發布了美國國務卿盧比歐及國家安全顧問瓦爾茲的聲明。聲明指出，川普向澤倫斯基詳細說明了與普丁的討論內容。對於澤倫斯基要求美國提供更多空防系統，特別是愛國者飛彈，川普同意尋找可用資源，尤其是在歐洲地區。

根據聲明，雙方同意針對能源設施進行有限停火，並計畫在未來幾天內派遣技術團隊前往沙烏地阿拉伯，討論將停火範圍擴展至黑海，再達成最終全面停火。澤倫斯基感謝美國的努力，並重申烏克蘭願意全面停火。

聲明還提到，川普提出美國可在烏克蘭電力供應及核電廠方面提供協助，強調美國的專業能力能夠保護這些基礎設施。雙方同意繼續努力達成停火，並指示各自團隊盡快進行後續協商，確保推進永久和平與安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 3 0365 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金賽綸錄音檔竟有「頻繁剪輯痕跡」！
3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺Yuki
大谷翔平開轟：當下就覺得會過，後面有點微妙...
中獎名單「彭家軍」制霸！幕後黑手抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南非降級台駐處　美：中國扭曲聯大2758限制他國與台互動

澤倫斯基：與川普坦誠對話　美烏將在沙烏地會面協商

Fed利率不變符預期　美股反彈收高383點、台積電ADR漲0.36％

鮑爾：川普關稅政策　部分導致美國通膨升溫

川普熱線澤倫斯基1小時　同意俄烏對能源設施停火

川澤通話詳談「美俄對話細節」　俄烏完成175對175最大規模換俘

正妹YouTuber下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」經濟系

快訊／川普與澤倫斯基通話了！熱線一小時

國際火線／謊言重覆千遍就是真相！向戈培爾「致敬」

快訊／澤倫斯基證實　今將與川普通話

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

#運將 控接友人「被栽贓攬客」還逼下車！航警局：依法取締

南非降級台駐處　美：中國扭曲聯大2758限制他國與台互動

澤倫斯基：與川普坦誠對話　美烏將在沙烏地會面協商

Fed利率不變符預期　美股反彈收高383點、台積電ADR漲0.36％

鮑爾：川普關稅政策　部分導致美國通膨升溫

川普熱線澤倫斯基1小時　同意俄烏對能源設施停火

川澤通話詳談「美俄對話細節」　俄烏完成175對175最大規模換俘

正妹YouTuber下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」經濟系

快訊／川普與澤倫斯基通話了！熱線一小時

國際火線／謊言重覆千遍就是真相！向戈培爾「致敬」

快訊／澤倫斯基證實　今將與川普通話

《橫豎研究所》點名台灣　為1事休戰金秀賢：仍握有數千條惡行

南非降級台駐處　美：中國扭曲聯大2758限制他國與台互動

澤倫斯基：與川普坦誠對話　美烏將在沙烏地會面協商

今晨5.1℃！　下波變天時間曝

大谷翔平開幕戰東京巨蛋開轟　松井秀喜以來第一人

Fed利率不變符預期　美股反彈收高383點、台積電ADR漲0.36％

鮑爾：川普關稅政策　部分導致美國通膨升溫

川普熱線澤倫斯基1小時　同意俄烏對能源設施停火

川澤通話詳談「美俄對話細節」　俄烏完成175對175最大規模換俘

正妹YouTuber下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」經濟系

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

國際熱門新聞

瑤瑤「蹭吃蹭喝」引韓媒關注！　網：像乞丐

爆奶女星被男粉包圍　大喊：不要碰我

專家曝「3大網購惡習」恐成盜刷目標！

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

即／川普與澤倫斯基通話了！

謊言重覆千遍就是真相！向戈培爾致敬

川澤展開通話　詳談美俄對話細節

NASA太空人成功重返地球「要先學走路」

行李遭地勤「轟炸式丟包」摔到壞掉

研究：口交會吸入病毒　進入大腦恐害失智

英禁養比特犬　每月安樂死100隻：主要問題是飼主

女經營自動販賣機　月入30萬

哈利「美簽文件」曝光　幾乎全塗黑

女教練「爆乳壓臉」片瘋傳！ 　百萬網友喊報名

更多熱門

相關新聞

即／川普與澤倫斯基通話了！

即／川普與澤倫斯基通話了！

美國總統川普表示，他今天與烏克蘭總統澤倫斯基的通話「非常好」。CNN報導指出，雙方通話持續了大約一個小時。川普指出，通話主要內容是周二（18日）他與俄羅斯總統普丁的談話，目的是使俄羅斯與烏克蘭的要求與需求達成一致，以達成停火協議。

澤倫斯基證實　今將與川普通話

澤倫斯基證實　今將與川普通話

美國「中國通」學者：更強硬對付中國

美國「中國通」學者：更強硬對付中國

針對中《反分裂法》！美喊「確保台灣人民不受威脅」　民進黨回應了

針對中《反分裂法》！美喊「確保台灣人民不受威脅」　民進黨回應了

普丁耍大牌？川普苦等1小時才通話

普丁耍大牌？川普苦等1小時才通話

關鍵字：

川普

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

30％男性早洩！泌尿醫曝「3大壞習慣」害的

Andy「IG突更新」bye了家寧！網喊：真的放下了

瑤瑤「蹭吃蹭喝」引韓媒關注！　網：像乞丐

士林夜市「地瓜球攤沒人顧！」老闆回來驚呆

金賽綸爆出結婚、墮胎錄音檔　竟有頻繁剪輯痕跡

買手機送同學！13歲男花光全家20萬積蓄

3歲童洗澡溺斃「父怪假義消」　急診醫看影片力挺Yuki

LINE災情！「好友全變為本名」解決步驟曝

八炯不滿移民署處分親共陸配太慢　揚言上街遊行

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面