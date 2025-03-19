勞工常忽略…「隱藏版退休金」每年多領6.6萬　資格條件曝光

▲許多人到達退休年齡會請領勞保和勞退，但有一項「隱藏版退休金」很多人不知道。（示意圖／劉耿豪攝）

圖文／CTWANT

隨著國人的壽命延長，老年人口也逐漸增加。勞工達到退休年紀後，可以請領「勞保老年給付」（勞保）及「勞工退休金」（勞退），不過有一項「隱藏版退休金」，可能很多人都不知道，平均每年就少領6.6萬元。

按照現行勞保制度，勞工的退休金有「勞保老年給付」和「勞工退休金」2筆，但有不少人退休後，因為生活需要或個人選擇而重回職場工作，每年可以額外領取一筆「續提退休金」。

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勞保局說明，當勞工年滿60歲，在請領勞保老年給付與勞工退休金後，若繼續或再度受雇工作，雇主必須依規定每月提撥6%勞資至勞工的個人退休金專戶，但提繳的工作年資要重新計算；另外，勞工可申請「續提退休金」，沒有年齡上限。

關於領取限制，勞工領完勞保與勞退後，得1年後才能領「續提退休金」，也就是說前後2次請領退休金期間，至少要屆滿1年，且需注意「續提退休金」可以請領的日期，從年滿60歲開始算起，若是遺屬請領勞工退休金，則有10年限制。

勞保局指出，只要填寫「勞工退休金申請書及收據」，寄送至勞保局，就可以請領續提退休金，手續完成後，錢會匯到勞工的金融帳戶中；或者到勞保局臨櫃辦理、線上申請或加入勞保局LINE好友，連結到「勞保局e化服務系統」申請。

根據勞保局續提退休金的統計資料，2023年平均每人每年領去「續提退休金」約6萬6218元，最高請領年齡超過90歲，代表有不少高齡者仍在工作，也受惠這項政策。

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