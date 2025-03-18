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男掃墓扭傷！新北女警深夜勇闖墓地　摸黑救援助脫險

▲81歲男掃墓迷途扭傷 新北女警摸黑救援脫險。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲81歲男掃墓迷途扭傷，新北女警摸黑救援脫險。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

台北市一名高齡男長者昨（17日）晚間，在新北市雙溪區頂坪公墓打掃先祖墓地時，因天色昏暗迷路，並扭傷腳踝，受困於墓區深處；瑞芳警分局接獲報案後，立即指派牡丹所派出所所長連信昌與雙溪所員警李安雯、蔡孟芳前往救援，成功尋獲男子並協助脫困。

據了解，81歲呂姓男子17日下午，獨自從台北市搭車前往雙溪區頂坪公墓，打掃祭奠先祖墓地。完成整理後，天色已暗，他因身處墓區最深處，道路蜿蜒難行，不慎扭傷腳踝，無法自行離開。呂男隨即打電話向太太求助，呂太太接獲求救後立即報警。瑞芳警分局迅速派員展開搜尋。

女警李安雯與蔡孟芳接獲任務後，毫不畏懼地進入公墓深處尋找。李安雯表示：「當時天色已暗，周圍環境陰森靜謐，但我心裡只有一個念頭，就是趕快找到老人，確保他的安全。」她們憑藉手電筒的光線，在墓地四處尋找，終於在一處偏僻角落發現倒坐在地的呂男；其因體力不支且神情驚慌，蔡孟芳隨即安撫他的情緒，並攙扶他走出墓地，交由趕到的家屬接回。

家屬對警方的即時救援深表感謝，並承諾日後會更加注意老人的狀況，避免類似情形再次發生。新北市瑞芳警分局也提醒民眾，家中若有年長者，應配戴緊急聯絡資訊或使用GPS定位裝置，以降低走失風險。此外，若發現疑似迷失的長者，可立即報警協助，避免憾事發生。

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