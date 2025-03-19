自爆遭曹興誠提告「散播性影像」等3罪　謝寒冰揭刑事局約談過程

▲媒體人謝寒冰。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

記者郭運興／台北報導

聯電創辦人曹興誠日前遭媒體人謝寒冰爆料小三露骨照，曹興誠今（19日）透露，早己默默提告。對此，謝寒冰表示，曹興誠告了他「違反選罷法」、「散播性影像」、「洩漏個資」等3罪，這週二早上到了刑事局電信偵查隊，已經去做了筆錄。他提到，偵查員還問到「是不是刻意散播這種照片」、「知不知道曹興誠是罷免領銜人」等問題，他則回答「一個老先生誰要看」、「從沒在意過曹興誠是不是罷免領銜人」。

謝寒冰表示，週二早上10點自己到了刑事局，不是本部而是在信義路的電信偵查隊，去做了筆錄，自己進去前不知道會待多久，也不知道進去會被問什麼，他猜測是有人檢舉，結果一走進去，他才得知是曹興誠告他。

謝寒冰指出，那曹興誠告了什麼？曹興誠告了第一違反選罷法、第二散播性影像、第三違反洩漏個資，曹興誠有沒有告民事自己不知道，因為刑事局找他就是告刑事。

謝寒冰表示，自己覺得為什麼曹興誠要告他這三條，當下就直接跟刑事局的人講，因為曹興誠怕被反告誣告，不是一開始都說是AI、變造嗎？如果曹興誠主張這個論述的話，當初自己就講過當庭來驗，看看真假，結果曹興誠選擇不告這個，因為只告現在這三條的話，他就沒辦法反告誣告。

謝寒冰說，所以曹興誠連洩露個資、散播性影像都告了，代表曹已經承認照片就是本人，這也就是自己當初公布照片的目的，為了證實曹興誠跟大陸人過從甚密，很可能跟這個跟共產黨關係深厚、甚至可能是共產黨員的女性，有男女的關係。

謝寒冰再說，請問現在曹興誠是社會防衛任性的總顧問，然後3月27號全社會防衛韌性還要舉辦操練，這個的身分如此重要，就在總統賴清德身邊的人，那請問一下總統直屬委員會的總顧問，結果這個人跟大陸有如此深厚的關係，這還沒有國安問題嗎？

謝寒冰強調，所以曹興誠自己本身是公眾人物，要說他洩漏個資，但洩漏了什麼個資？這是有關公眾利益的事情，這不是單純談情說愛，而是跟對岸的女子有往來。再來，說他散播性影像，請問一下重點部位沒有幫忙遮住嗎？所以散播什麼性影像？

提到約談過程，謝寒冰透露，在刑事局被偵查員問到「你是不是刻意散播這種照片，引人有性的想法這類東西」，他很不客氣地回答，一個老先生要引起什麼性聯想，誰要看？

謝寒冰指出，還有更好笑的，刑事局一直鎖定一個點，他到底知不知道曹興誠是罷免徐巧芯的領銜人，知不知道會影響到罷免？自己當下很坦白地講，從頭到尾都沒有在意過曹興誠是不是罷免領銜人，因為自己一直認為徐巧芯罷不掉。

最後，謝寒冰說，即使曹興誠這件事，在自己看來是曹興誠大翻車，從一開始這是AI變造，到最後變成把中國女友找出來又怎麼樣，說要提告，然後呢？現在告這些有的沒有的東西，反正就是狠話先講，做不做得到是一回事，這點藍白真的要學習，很多事情先聲奪人很重要。

▼前聯電董事長曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）