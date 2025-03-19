疑酒後起衝突！花蓮男當街狂毆狠踹表哥　他腦出血搶救7天不治

▲花蓮一名曾姓男子打死表哥，被依傷害致死罪移送法辦 。（圖／記者王兆麟翻攝）



記者王兆麟、吳佩蓁／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉福興村發生一起命案，50歲唐姓男子9日下午與鄰居在一處民宅飲酒，期間唐男表弟、46歲曾姓男子到場後，2人不明原因發生衝突，雙方拉扯間唐男被推倒在地，並遭曾男連續揮拳、腳踹攻擊，導致唐男腦出血、意識模糊，送醫搶救7日後，仍因傷重於15日宣告不治。

吉安分局表示，9日晚間11時許接獲醫院通報，指急診室有一名唐姓男子疑似遭人毆打送醫，警方獲報後不敢大意，立即調閱監視器、鎖定嫌犯後，迅速持拘票將其拘提到案。初步了解，當天唐男與曾男發生爭執，曾男一氣之下動手推倒唐男，並朝他狂毆數拳，甚至還出腳狠踹唐男，之後便自行騎乘機車離開。

▲身穿黃衣的曾男與表哥唐男起衝突，竟當街動手打死表哥。（圖／記者王兆麟翻攝）



警方掌握線索後，迅速向花蓮地檢署聲請拘票，並於10日清晨持拘票前往曾嫌住所，成功將其拘提到案，全案依傷害致死罪嫌將曾嫌移送花蓮地檢署依法究辦。

分局長林俊廷表示，警方對於暴力犯罪採取零容忍態度，將全力查明真相，依法嚴辦涉案嫌犯，絕不讓犯罪分子逍遙法外。同時呼籲，民眾有發現任何可疑人士或是事件，請立即向警方反應，以協助警方盡速處置，攜手維護社會安全。