推公投遭酸白忙　朱立倫：有無綁罷免非重點！是讓人民表達意見

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推反廢死、反戒嚴公投遭酸「白忙」　朱立倫：有無綁罷免非重點

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫日前率藍委在立法院議場前舉行記者會，宣示推動「反戒嚴」、「反廢死」公投，遭民進黨立院黨團總召柯建銘狠酸，大罷免若通過二階連署，7月15日就會進行投票，法定的公投日則是8月23日，「屆時藍白早已下課。」朱立倫今（19日）主持國民黨中常會時則說，「公投有沒有跟罷免綁在一起不是重點，而是要民眾站出來表達！」

朱立倫指出，民進黨創黨之初，有台獨、廢核、廢死三大目標，也是他們一貫追求的最後目標，賴清德總統想要完整地完成這三大目標，去年透過大法官解釋，所有死刑判決必須由法官一致決，社會已經公認實質廢死，最近很多離譜案例都是沒辦法判死刑，達到實質廢死。

朱立倫也強調，公投有沒有跟罷免綁在一起不是重點，而是要民眾站出來表達，對實質廢死的意見。至於賴清德發動的準戰爭、準戒嚴的賴17條，這也必須讓民眾來表達意見，這才是真正最大的民主，而不是讓一個執政者、獨裁者，就讓兩岸進入敵對的準戰爭關係。

朱立倫直言，民進黨團日前才宣布這會期是國安會期，要討論兩岸、政治、國安議題，其終極目標是台獨，另一目標是藉此打擊所有在野黨，發動大罷免。國民黨要嚴正宣示，用更大的民主由民眾決定相關議題，這會期在立法院，國民黨團還是要堅定走民生法案，以民為本、以民為念，還錢於民、還假於民才是真正關鍵。

國民黨發言人楊智伃會後也補充，反戒嚴、反廢死，黨中央都會提供論述，「賴17點」要開啟國安會期，國民黨擔心會讓台灣兩岸情勢變成準戰爭，當然要維護和平。所以要開啟反戒嚴反廢死公投，希望各地感受到國民黨的努力，對賴清德投下不信任票。

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