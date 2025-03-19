積雪30cm！58歲山友攀奇萊東稜突倒地命危　16人受困山屋待援

記者王兆麟、吳佩蓁／花蓮報導

一行17人登山隊攀登奇萊東稜，17日上午其中一名58歲李姓山友突然失聯，領隊及其他山友四處協尋後，最後在驚嘆池附近尋獲，但人已失去呼吸心跳。花蓮縣消防局獲報後隨即派遣地面部隊搜救小組上山救援，因山上積雪約30公分行動受阻，今（19日）上午請求黑鷹直升機支援，但因天候惡劣持續待命中。

▲一名58歲山友倒臥奇萊山道，失去呼吸心跳，但因山上大雪搜救小組步步艱辛 。（圖／記者王兆麟攝）



據了解，17人登山團包括14名山友、3名揹工，15日從奇萊山登山口進入，原預計20日從岳王亭離開下山，不料17日上午隊友發現無法聯繫上李姓山友，眾人合力出動協尋，並通報消防局請求派員協助救援，上午10時許在驚嘆池附近尋獲李男，整個人趴在山道上一動不動，失去呼吸心跳，由於當時突然天降大雪，登山隊未攜帶相關雪地行進裝備，一行人轉往磐石中峰營地避難，等待救援。

▲奇萊東稜發生山難，天候惡劣影響救援進度。（圖／記者王兆麟翻攝）



花蓮縣消防局獲報後，立即派遣地面部隊搜救小組8人上山救援，目前已往成功山屋挺進，因山上積雪約30公分，且持續下雪中，導致搜救小組行動受阻。19日上午9時派遣空中部隊3人預備執行空投物資及後送，待天氣轉佳即刻出動救援。