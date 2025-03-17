解放軍今演習！偵獲54架次共機出海　42架次逾越台海中線

▲解放軍空軍殲-10。（資料照／翻攝中青報）



記者陶本和／台北報導

中國外交部17日替其國防部證實，解放軍在台海附近展開軍事演習。對此，我國防部則公布共軍即時動態，上午6時40分起偵獲26架次共機出海，有20架次逾越中線；而下午自14時30分起，共偵獲28架次，其中22架次逾越中線；統計上午與下午的軍事動態，共偵獲54架次共機、42架次逾越中線。

中國外交部今天中午替其國防部證實，解放軍今天在台海附近展開軍事演習。對此，我國防部則在上午先是公布早上的共軍動態，自0640時起，陸續偵獲中共殲-10、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海活動，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

接著，在下午的共軍動態部分，國防部自1430時起，陸續偵獲中共殲-10、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、西南及東部空域，同樣配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

我外交部則於晚間發出聲明表示，中國外交部謬稱相關行動是針對美國國務院修改「美台關係」頁面和「事實清單」，甚至要求美國不要對台海和平穩定造成嚴重損害云云。我外交部對於中國在台海周邊以軍事行動破壞台海和平與穩定現狀，「作賊喊抓賊」、借題發揮，意圖抹黑台美關係的惡劣行徑，表達強烈譴責。

外交部指出，美國國務院2月13日更新官網相關頁面，強調美國持續關注台海和平與穩定，反對片面改變現狀，期待兩岸分歧能以和平方式解決，也重申依據《台灣關係法》對台灣的安全承諾。除反映現狀及美國歷任政府長期立場，更積極展現對台海和平與穩定的重視。

外交部強調，外交部長林佳龍除歡迎相關內容所展現對台美關係的支持，以及台美促進和平與繁榮的共同目標，也強調國際社會很清楚近年不斷在區域持續擴張、意圖挑戰現狀，並以灰色地帶脅迫，破壞穩定現狀者一直是中共。中共不能一邊對外聲稱要穩定，實際上卻持續採取挑釁行徑，破壞區域乃至全球的和平與穩定現狀。