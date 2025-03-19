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LINE「史詩級更新」來了！可同時登入兩支手機　台用戶今起上線

（示意圖／達志／美聯社）

▲LINE將迎來「史詩級更新」，讓不少用戶都相當期待。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

這兩天台灣3C圈最大的消息，莫過於就是知名通訊軟體LINE終於新增了一個重要的更新「LINE 15.3.0」，Android系統使用者只要將LINE更新至該版本，就可以實現LINE在兩台Android裝置，甚至是完成iOS／Android跨裝置的同步使用，這與這次更新中「主要裝置」、「追加裝置」的設計有關。台灣預估將在今天(19日)起上線，可以在2部手機上使用同一個帳號。

如果看不到目前的版本，請到Google Play那邊看更新時間，3月11日更新的才是15.3.0版。（圖／廖梓翔攝、電腦王阿達提供）

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▲如果看不到目前的版本，請到Google Play那邊看更新時間，3月11日更新的才是15.3.0版。（圖／廖梓翔攝、電腦王阿達提供）

據了解，在這次更新之前，LINE是無法使用相同帳號「同步登入」行動裝置上，雖然一度有LINE Lite讓用戶實現相同帳號「同步登入」行動裝置，但隨著LINE Lite的停止運作，這個小技巧也隨著時代的洪流離去。

就在這次更新前，想使用相同LINE帳號「同步登入」，只有以使用電腦版LINE、使用Chrome版LINE，唯一與行動裝置比較能沾上邊的，就是使用iPad版的LINE，在這幾個裝置的搭配下，不管是Android或是iOS用戶，都能夠實現使用相同LINE帳號同步登入的情況。

而當用戶更新至「LINE 15.3.0」之後，LINE就追加了一個「主要裝置」、「追加裝置」的設計。其中「主要裝置」視用戶註冊帳號時最初綁定的設備，通常是智慧型手機，負責管理帳戶資訊、購買貼圖、錢包功能等。

而「追加裝置」則允許用戶在其他裝置同步登入，如過去Windows或Mac的電腦版LINE、iPad的LINE，都是屬於追加裝置，而這次則是開放Android手機和平板也能作為追加裝置。特別需要注意的是，iPhone只能作為主要裝置，如果帳號已綁定至iPhone，那麼Android裝置只能作為追加裝置使用。

（圖／翻攝自LINE官方網站）

▲可使用的裝置類型。（圖／翻攝自LINE官方網站）

至於「主要裝置」、「追加裝置」之間有何差異，最大的差異就是功能的限制，「追加裝置」上，不能使用LINE的錢包功能，也無法購買貼圖、表情貼等付費產品。而如果要進行LINE帳號的管理，像是變更密碼、備份聊天紀錄，這些動作都只能在主要裝置上進行。

以iPhone作為主要裝置、Android手機或平板作為追加裝置的情境為例，使用者需先在Android裝置下載最新版LINE，選擇「登入」，並點擊「追加裝置」。LINE將顯示一組QR Code，這時用戶需使用iPhone相機掃描進行驗證，並在iPhone輸入驗證碼，這樣就可完成登入。

先在Android裝置上下載最新版的LINE，並將其勾選制追加裝置。（圖／電腦王阿達提供）

▲先在Android裝置上下載最新版的LINE，並將其勾選制追加裝置。（圖／電腦王阿達提供）

後續在主要裝置，也就是你的iPhone上輸入追加裝置Android上出現的認證碼。（圖／電腦王阿達提供）

▲後續在主要裝置，也就是你的iPhone上輸入追加裝置Android上出現的認證碼。（圖／電腦王阿達提供）

完成之後便可以在追加裝置上使用相同帳號的LINE了。（圖／電腦王阿達提供）

▲完成之後便可以在追加裝置上使用相同帳號的LINE了。（圖／電腦王阿達提供）

若使用的是雙Android裝置，則第一部手機需設定為「主要裝置」，第二部裝置選擇「追加裝置」後，透過QR Code進行登入。登入成功後，兩部Android裝置可同步接收訊息，且主要裝置仍可管理LINE帳號的所有功能。

Android使用者要先設定好主要裝置的設置。（圖／電腦王阿達提供）

▲Android使用者要先設定好主要裝置的設置。（圖／電腦王阿達提供）

後續在另外一台Android裝置上將其設定為追加裝置。（圖／電腦王阿達提供）

▲後續在另外一台Android裝置上將其設定為追加裝置。（圖／電腦王阿達提供）

同樣經過驗證碼的輸入後，就可以完成兩台Android手機登入相同帳號LINE的動作。（圖／電腦王阿達提供）

▲同樣經過驗證碼的輸入後，就可以完成兩台Android手機登入相同帳號LINE的動作。（圖／電腦王阿達提供）

而如果使用者有需求掌握自己的LINE在各個裝置登入的情況，可以前往LINE設定中的「我的帳號」選擇「登入中的裝置」，查看目前帳號登入的所有設備，包括裝置名稱、登入地點及IP位置。若發現異常登入紀錄，可立即點選「登出」。

這邊可以看你這個帳號到底在多少裝置登入。（圖／廖梓翔攝）

▲這邊可以看你這個帳號到底在多少裝置登入。（圖／CTWANT）

最後要提醒的是，截至截稿前為止，「LINE 15.3.0」的推送尚未完全完成，如果Android使用者想要體驗多地登入的功能，請務必要確認你的LINE已經更新到15.3.0版本方可進行上述設定。《CTWANT》也不建議等不及的用戶下載來路不明的APK，以免帳號發生問題。（本文特別感謝電腦王阿達提供圖片使用）

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