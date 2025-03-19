恐再探4℃　下波變天時間曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式模擬下周四8時地面氣壓及降水圖顯示，鋒面南下，天氣轉變。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，部分地區周四清晨仍將出現4度左右的最低氣溫；最新各國模式模擬顯示，大約下周四或下周五，下一波鋒面南下，應持續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨本島各縣市的最低氣溫前3依序為：新竹關西鎮4.2度，苗栗三灣鄉4.7度，新北石碇區5.9度，台北南港、文山區降至7.9度；台北測站則於周二夜、今晨兩度降至12.3度，觸及強烈大陸冷氣團標準，各地區平地的最低氣溫約在6至12度。

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吳德榮指出，今晨台灣上空仍有中層雲，正消散東移中；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周四受強烈大陸冷氣團影響，今日西半部轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，南部山區飄雨機率逐漸降低；周四各地晴時多雲，僅花東偶有零星少量降雨的機率。

吳德榮說，今天、周四白天在陽光下不覺冷，因輻射冷卻加成，早晚氣溫很低，部分地區周四晨仍將出現4度左右的最低氣溫。

吳德榮表示，周五白天起至下周三各地晴朗無雲，冷空氣逐漸減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大；周五至周日逐日清晨部分平地仍有10度以下的輻射低溫，應持續注意；周日至下周三各地區白天高溫回到30度以上，溫暖如夏易起霧，但清晨氣溫偏低，日夜溫差甚至達15度之多，也應注意。

吳德榮分析，最新各國模式模擬顯示，大約下周四或下周五下一波鋒面南下（歐洲模擬在下周四，美國模擬則在下周五），鋒後的冷空氣（3月最後一波）也都在調整中，應持續觀察。